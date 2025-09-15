PUMPが25%急騰｜次のドージコインと噂の新しい仮想通貨とは

This content is provided by a sponsor

PUMPトークンは14日、24時間で25%近く価格を上昇させ、勢いを復活させました。

PUMPは、ソラナ系のミームコイン生成ローンチパッドであるPump.funのネイティブトークンで、ここ数週間に渡って多くの投資家から強い批判を受け、価格が低迷していました。

PUMPの回復を受けて、ドージコイン（DOGE）を始めとする主要ミームコインも価格を上昇させています。そこで、次のDOGEとして期待が高まっているのがMaxi Doge（MAXI）です。

PUMPが0.008456ドルの高値を記録

PUMPの価格は、一時0.008456ドルの高値を記録し、7月12日に記録した史上最高値、0.01214ドルに大きく近づきました。

その後調整が入って現在は、0.008122ドル前後で推移していますが、上昇トレンドを維持しています。

投資家が特に注目しているのは、PUMPの取引高の急増です。1日の取引高は132%増加し、現在は13億ドルを超えています。この動きは、市場からの強い関心と買い手の優位性を示していると考えられます。

一部のテクニカル指標は最高値に達しており、堅調な上昇トレンドが継続する可能性を示唆しています。

しかし、アナリストの中には、このような急騰は長続きしない可能性があると指摘する人もいます。たしかに今後、大規模な利益確定売りが相次ぐようなことがあれば、調整局面に入る可能性があると言えるでしょう。

慎重な見方を示すアナリストは、0.007131ドルのサポートラインを維持できるかが重要なポイントになると分析しています。

物議を醸したPump.funと復活までの道のり

Pump.funは、PUMPのICO開始からわずか12分で、5億ドル（約738億円）を集めて話題になり、時価総額は2ヶ月で30億ドルに達しました。

しかし、2024年末にはライブストリーミング機能で、脅迫などの不適切な行為が多発したことで物議を醸し、開発チームは一時的にサービスを停止しました。

その後Pump.funは、より厳格なルールを導入してサービスを再開。共同創設者のアロン・コーエン氏は、競合を引き合いに出し、PumpSwapの50%が収益としてクリエイターに分配されることを強調しました。

また、市場規模に応じてトークンの手数料が変動するProject Ascend、という新しい制度を導入しました。

これらのアップデートを通じて、5週間前には収益が80%以上減少する苦境に立たされていたPump.funは、目覚ましい復活を遂げました。

そして、Pump.funの影響で活況に沸いているミームコイン市場では、過去1週間でドージコインは12％、シバイヌ（SHIB）は2％の上昇を記録し、資金流入が活発化しています。

次のドージコインと期待されるMaxi Doge

そうした中で最近、ドージコイン今後を追う最新銘柄として話題を集めているのが、イーサリアム上で稼働しているMaxi Dogeです。

このプロジェクトは、ミーム市場でお馴染みのドージコインを、ボディビルダー犬にして、ストイックなキャラクターを全面に押し出している点が特徴です。

開発チームは、こういったMaxi Dogeのミームを通して、投資で利益を獲得するためには、努力を続ける必要があるという強いメッセージを発信しています。

また、ホワイトペーパーによると、Maxi Dogeはレバレッジ1000倍をもたらすことを目標に掲げており、将来的に専用の取引プラットフォームを構築する計画があります。

こういったプロジェクトの方向性に共感を示す投資家が増加しており、MAXIプレセールではすでに220万ドル以上（約2億円）の調達に成功しています。

MAXI保有者は、すでに稼働しているステーキング機能を通じて、最大年利147％で追加報酬を得ることも可能です。

PUMPのような浮き沈みの激しい市場において、明確なロードマップと強力なコミュニティ形成を目指すMaxi Dogeの動向は、今後のミームコイン市場で注目すべき存在と言えるでしょう。

MAXIへの投資を検討している方は、MaxiDoge買い方のガイドを参考にすると良さそうです。

ミームコインはボラティリティが高いため、MAXIにも暴落の高いリスクがありますが、一部の投資家は100倍を超える強気な価格予測をしています。

Maxi Dogeを見てみる

