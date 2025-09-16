GPT-5が選ぶ仮想通貨3選｜イーサリアム系の最新銘柄にも注目

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場は16日、4億ドルを超える時価総額を維持しており、アルトコインシーズン到来が期待されています。

ビットコイン（BTC）は、ローンチ当初に数セント程度の価値しかありませんでしたが、今では12万4457ドルの最高値をつけるまでに成長。このようなビットコインの成功事例を参考に、爆発的なリターンを狙う投資家たちは最近、より大きい成長力を秘めている最新銘柄にも注目しています。

そこで今回は、客観的なデータ分析に基づいて、高い成長ポテンシャルを持つとされるアルトコインを、GPT-5に3つ厳選してもらいました。

イーサリアム：1万ドルが期待される主要銘柄

イーサリアム（ETH）は、ビットコインに次ぐ主要銘柄で、多くのdAppsやステーブルコイン、NFTの基盤となっています。

一部アナリストの分析では、イーサリアムが近い将来1万ドルに到達する可能性が指摘されています。この分析は、2021年の市場サイクルとの類似性に基づいており、長期的な調整期間を経て、価格上昇の軌道に乗ることが予想されています。

この点についてGPT-5は、イーサリアムは他の新興アルトコインのように、1000倍といった急成長を遂げることは難しいものの、長期的かつ持続可能な資産形成をする上で、最も有力な選択肢の1つであると評価しています。

イーサリアム今後の安定した成長への期待は、仮想通貨市場全体の信頼性を支える重要な要素と言えるでしょう。

ハイパーリキッド：今話題の分散型取引プラットフォーム

ハイパーリキッド（HYPE）は、技術的な優位性を前面に押し出しています。同プロジェクトは、仮想通貨の永久契約を取引することができる分散型の取引プラットフォームを提供しています。

HYPEは、プラットフォームが独自に発行しているトークンで、スピードとレバレッジを融合させた分散型取引インフラを構築する基軸通貨として、位置付けられています。

HYPEは、常に動き続ける市場での効率性を追求し、Web3ならではの透明性高い環境を提供することで、既存の分散型取引所との差別化を図っています。

同トークンは、取引量の増加とともに評価を高めており、著名な専門家であるアーサー・ヘイズ氏は、HYPEが今後数年で126倍に成長する可能性があると予測しています。

GPT-5は、ヘイズ氏の予測に同意しており、投機的な需要が押し寄せれば、HYPERは爆発的に成長できるポテンシャルがあると評価しています。

Snorter Bot：イーサリアム系の最新銘柄、取引ボットを開発中

Snorter Bot（SNORT）は、一見すると単なるミームコインのように見えますが、イーサリアムとソラナ（SOL）を基盤とした取引ボットを開発する実用派プロジェクトです。

ホワイトペーパーによると、この取引ボットには、有望な新しい仮想通貨を、ミリ秒単位の反応速度で購入できるスナイピング機能や、優秀な取引を模倣できるコピートレーディング機能などが搭載されています。

また、ソラナの技術で、高速かつ低コストに取引を実行する能力を持ち、利用者は将来的に価値が100倍になる可能性を持つアルトコインを見つけ出すことができるとも言われています。

また、印象的なデザインを駆使したマーケティング戦略も特徴で、短期的な利益を求める層だけでなく、プロジェクトの成長力に価値を見出す人々をも魅了しています。

GPT-5は、取引ボットの機能が、全て計画通りに開発されれば、100倍を超える成長を遂げる高い可能性があるとコメントしています。

現在進行中のSNORTプレセールは、すでに約400万ドル（約5億万円）の資金調達に成功しており、今後の動向に関して強気な価格予測が行われています。

同トークンを保有すると、取引手数料が0.85%まで割引される他、ステーキング機能において118％の最大年利で、追加報酬を得られます。

SNORTの買い方については、公式サイトで詳しく解説されています。

Snorter Botを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。