ソラナが250ドル突破もアナリストは460ドル予測｜最高値向け推移

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）ソラナ（SOL）が、8ヶ月ぶりに250ドルの大台を突破しました。

この最高値更新により、ソラナは時価総額で世界第5位のデジタル資産となり、1330億ドルを記録しています。

現在は243ドルで推移していますが、一部のアナリストは更なる上昇が続くと予想しています。

専門家は今すぐチェックすべき重要な価格水準を示しており、ソラナ今後の価格はどこまで上昇するかという投資家の関心が高まっています。

アナリストがソラナの今後を460ドルと予測

X（旧Twitter）で活動するアナリストのXforceglobal氏は、価格が反落する前に注目すべき3つの主要なレベルを設定しました。

最初の目標は260ドル、次に380ドル、そして最終的には460ドルという強気の予測を示しています。

別のアナリストであるAli氏も、ソラナ今後が上昇トライアングルパターンから抜け出したことを指摘し、中期的な目標価格を360ドルとしています。

これらの分析は、現在の価格から見ると約90%の上昇余地があることを示唆しています。

テクニカル指標も強気の材料を提供しており、相対力指数（RSI）が50を上回り、MACDがプラス圏に転じました。

週足チャートでは、強気の包み足パターンが形成されており、買い手優勢の展開が続く可能性を示しています。

ギャラクシー・デジタルによる7億ドル購入で機関投資家も買増し

今回の最高値向け推移を支える重要な要因の一つが、ギャラクシー・デジタルによる積極的なソラナ購入です。

オンチェーン分析会社Lookonchainによると、同社は短期間で合計300万SOL以上を取得し、その総額は7億ドル超に達しています。

ギャラクシー・デジタルのマイク・ノヴォグラッツCEOは、CNBCのインタビューで「ソラナは金融市場向けに特別に設計された、十分な速度を持つブロックチェーンです」と述べました。

同氏は現在の状況をソラナの季節と表現し、機関投資家による強い関心を示しています。

同社はフォワード・インダストリーズへの16億5000万ドルの投資を主導し、世界最大の上場ソラナ財務企業の構築を目指しています。

この動きは、企業がソラナを準備資産として真剣に検討し始めていることを示しており、従来のビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）に並ぶ地位を確立しつつあります。

ソラナエコシステムで注目のSnorter Bot

ソラナが最高値向け推移を続ける中、そのエコシステム内で生まれる新しいプロジェクトにも注目が集まっています。

AI搭載のトレーディングボットSnorter Bot（SNORT）が話題となっています。

ホワイトペーパーによると、テレグラム上で動作するミームコイン専用のトレーディングボットを動かすために設計された革新的なトークンです。

AIを活用し、個人投資家が詐欺プロジェクトを回避しながら有利な取引を自動で行えるよう支援します。

プロジェクトは既に300万ドル以上を調達しており、85%の精度でラグプルやハニーポットを検出する機能を備えています。

0.85%という業界最低水準の取引手数料により、ユーザーはコストを抑えながら効率的な取引が可能です。

SNORTの買い方については、プレセールサイトから直接購入が可能で、現在の価格は0.1043ドルとなっています。

ステーキングでは1000%を超える年間利回りも提供されており、早期参加者への魅力的な特典が用意されています。

SNORTの価格予想については、アナリストたちが2025年に1.02ドルまで約10倍の上昇を予測しており、2030年には3.20ドルに達する可能性も示唆されています。

ソラナが460ドルという高い目標に向けて推移する中、エコシステム内のプロジェクトも同様に大きな成長ポテンシャルを秘めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。