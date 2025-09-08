リップル（XRP）は8日、前日比2.6%高を記録し、約2.97ドル台で推移しています。

AIチャットボットのChatGPTは、リップルとカルダノ（ADA）の2025年末までの価格動向予測を公開しました。

昨年、両資産は米大統領選挙後に急騰しましたが、現在はリップルが優位な状況です。

リップルは7月に史上最高値の3.65ドルを記録した一方、カルダノは価格が伸び悩んでいます。

AIが分析するリップル今後の動向

AIの分析によると、リップルは機関投資家からの関心が高く、15件ものETF申請が提出されています。

米証券取引委員会（SEC）による承認が得られれば、リップルの今後の価格に大きな上昇が期待されます。

AIはリップルの現実的な価格目標を5ドルから7ドルと提示しています。

一方、カルダノもETF承認の可能性があり、時価総額が比較的小さいため、リップルを上回る上昇率を秘めています。

しかし、開発の遅れや多くの競合との競争が課題です。

AIは、カルダノが現在の価格から2倍から3倍に上昇する可能性があると見ていますが、リップルをより安全な選択肢と結論付けています。

しかし、こうした既存の大型コイン以上に注目を集めるミームコインおすすめが次々と誕生しています。

注目のミームコイン おすすめBitcoin Hyper

その中でも特に話題を集めているのが、新たなビットコイン（BTC）のレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、このプロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティと、ソラナ（SOL）の高速処理能力を融合させることを目指しています。

これにより、これまで不可能だったビットコイン上でのスマートコントラクト実行や高速取引が現実のものとなる可能性があります。

Bitcoin Hyperは詐欺との噂もありましたが、Coinsult社のセキュリティ監査が完了し、信頼性が証明されています。

現在進行中のプレセールでは既に1400万ドル以上を集めています。

公式サイトから、ETHなどを使用して、Bitcoin Hyperは購入することができます。

投資家の期待は非常に高く、初期参加者には76%ものステーキング報酬が提供されます。

リップルやカルダノを超えるリターンを狙う投資家にとって、Bitcoin Hyperは今後、見逃せない機会となります。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。