BNBが最高値更新、1000ドル超突破｜アルトコイン市場を牽引

バイナンスコイン（BNB）は21日、過去最高値となる1000ドル超を記録した。

メディアプラットフォームWatcher.Guruの報道によると、BNBは今年に入り複数回にわたり最高値を更新している。

2025年を通じて上昇基調は続いており、7月28日には855ドル、8月下旬には882.60ドルと段階的に価格を切り上げた。

時価総額上位5位以内のアルトコインとしては、現在のサイクルで唯一最高値を更新した銘柄となる。

主要アルトコインBNB価格が急騰、複合要因で1000ドル超え

BNBの価格が力強く上昇した背景には複数の要因がある。

大手仮想通貨取引所バイナンスが米司法省の監視期間を完了し市場の信頼感が高まったことや、米FRBによる利下げ期待というマクロ経済の追い風が挙げられる。

市場では、先行して価格が上昇したイーサリアム（ETH）などから、ソラナ（SOL）やBNBといったレイヤー1ブロックチェーンに資金が流入しているとの分析もある。

BNBチェーン自体の利用も活発で、1日のアクティブアドレスは300万人を超え、預かり資産も過去最高水準に到達した。

時価総額も1470億ドルを突破した。

この動きはアルトコイン全体の回復と歩調を合わせており、今後の成長に期待が高まっている。

