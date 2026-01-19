米国ビットコインETF、週間で14.2億ドルの純流入を記録

米国の現物ビットコインETFは、1月12日から16日の週に総額14億2000万ドルの純流入を記録した。

ブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）が週間総額の約73%にあたる10億3500万ドルを占め、機関投資家の関心回復を示している。

ブラックロックが週間流入を主導

SoSoValueのデータによると、今回の週間流入額は2025年10月初旬以来の高水準となった。

特に1月14日は単日で8億4360万ドルの純流入を記録し、2026年に入って最大の日次流入額となっている。

フィデリティのWise Origin Bitcoin Fund（FBTC）も1月13日に3億5140万ドルを集め、2番手として存在感を示した。

一方、グレイスケールのGBTCからは週間で小幅な流出が続いている。

この流入の背景には、1月6日から9日にかけて発生した約13億〜14億ドルの純流出からの反転がある。

年末の税金対策による売却が一巡し、ビットコインETFなど機関投資家が再びポジションを構築し始めた形だ。

資金流入の傾向は将来性が高いビットコイン（BTC）にとどまらなかった。

同期間イーサリアム（ETH）の現物ETFには4億7900万ドルが流入。

ブラックロックのETHA（iShares Ethereum Trust）が2億1900万ドルで首位となり、流入額全体の約46%を占めた。

イーサリアムETFの純資産総額は204億2000万ドルに達し、設立以来の累計純流入額は129億1000万ドルとなっている。

