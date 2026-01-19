米国ビットコインETF、週間で14.2億ドルの純流入を記録

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
米国の現物ビットコインETFは、1月12日から16日の週に総額14億2000万ドルの純流入を記録した。
ブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）が週間総額の約73%にあたる10億3500万ドルを占め、機関投資家の関心回復を示している。
ブラックロックが週間流入を主導
SoSoValueのデータによると、今回の週間流入額は2025年10月初旬以来の高水準となった。
特に1月14日は単日で8億4360万ドルの純流入を記録し、2026年に入って最大の日次流入額となっている。
フィデリティのWise Origin Bitcoin Fund（FBTC）も1月13日に3億5140万ドルを集め、2番手として存在感を示した。
一方、グレイスケールのGBTCからは週間で小幅な流出が続いている。
この流入の背景には、1月6日から9日にかけて発生した約13億〜14億ドルの純流出からの反転がある。
年末の税金対策による売却が一巡し、ビットコインETFなど機関投資家が再びポジションを構築し始めた形だ。
資金流入の傾向は将来性が高いビットコイン（BTC）にとどまらなかった。
同期間イーサリアム（ETH）の現物ETFには4億7900万ドルが流入。
ブラックロックのETHA（iShares Ethereum Trust）が2億1900万ドルで首位となり、流入額全体の約46%を占めた。
イーサリアムETFの純資産総額は204億2000万ドルに達し、設立以来の累計純流入額は129億1000万ドルとなっている。
