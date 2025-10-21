プレセール1週間延長｜ソラナ基盤SNORT、2260倍の再現なるか？

This content is provided by a sponsor

Snorter Bot（SNORT）のプレセール最終週が開始されました。

期間は日本時間10月27日23時まで延長され、これがトークン請求前の最後の購入機会となります。

プレセール総額は週末に30万ドル増加し、520万ドルを突破しました。

Snorter Botは、ミームコインの魅力とソラナ（SOL）基盤の本格的なTelegram取引ボットの機能を融合させたプロジェクトです。

価格は上場予定価格と同じ0.1083ドルで固定されており、市場公開前にトークンを確保する最後のチャンスとなっています。

If it’s glowing green, it leads to profit. I'm in. Snorter is giving you all a 7 day extension to jump in before we go live. Let's go. pic.twitter.com/HrVhmimsXj — Snorter (@SnorterToken) October 20, 2025

ミームコインの熱狂は継続、次の主役はソラナ基盤の実用性か

ミームコインのシーズンは終わっていません。

バイナンスのシステム上では、バイナンス人生と呼ばれる象徴的な事例が報告されています。

これは、あるトレーダーがわずか3日間で投資した3500ドルを、2260倍の790万ドルにまで増やしたというものです。

このことからも、暗号資産（仮想通貨）市場の熱狂が依然として健在であることがわかります。

しかし、次のサイクルの様相は変わりつつあります。

実用性に裏打ちされた新しいプロジェクトが登場しており、その筆頭がSnorter Botです。

Snorter Botは、ソラナで今後、将来性のあるミームコインを早期発見するために構築された、強力なソラナ基盤のTelegram取引ボットです。

ミームコインの波は、それ自体が次に急騰する可能性を秘めた、SNORTのような実用性を持つプロジェクトへと活躍の場を移しています。

高速ボットSnorter、ソラナ今後の動向

数百万ドルを調達したSnorter Botが、Telegram取引ボット分野で注目されています。

このボットの最大の強みは、高速なソラナブロックチェーンを基盤としている点です。

これにより、Banana Gun（BANANA）などのイーサリアム（ETH）基盤の競合が達成できない処理速度を実現します。

また、マルチチェーン対応能力も備えています。

Snorter Botはソラナのデータをリアルタイムでスキャンし、新しいトークン発行や流動性を即座に検知する。

高度な分析フィルターで詐欺プロジェクトを除外し、信頼性の高い取引機会のみを提供します。

さらに、SNORTトークン保有者には業界最安水準の0.85%の取引手数料やコピートレード機能も提供する仕組みとなっています。

ミームコインの特性と機関投資家レベルの仕組みを融合させ、実用性と価格上昇の両面で、ソラナ今後の動向と同様に、トレーダーから大きな期待が寄せられています。

SNORT、プレセール残り1週間｜ソラナ基盤ボットに高まる期待

Snorter Botが、過去の急騰事例のような2260倍の価格上昇を再現できるか注目が集まっています。

プレセールは残り1週間です。

Banana Gunの実績を上回るなど兆候は良好です。

著名な仮想通貨メディアやインフルエンサーもこのプロジェクトに注目しています。

SNORTは、ソラナ基盤の取引ボットエコシステム内で、手数料割引、ステーキング報酬、コピートレードなどの実用的な機能を提供します。

今が上場価格で確保できる最後のチャンスです。

公式サイトではSOL、ETH、クレジットカードなどで購入できます。

購入したトークンはすぐにステーキングが可能で、現在最大103%の変動APYを提供しています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。