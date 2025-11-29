DOGE8％上昇、ミームコインは30%回復｜6.5億円調達コインも浮上

This content is provided by a sponsor

コインマーケットキャップのデータによると、ミームコイン全体の時価総額は月初から約30%回復し、660億ドルに到達しています。

代表格のドージコイン（DOGE）も過去7日間で約8%上昇し、0.15ドル付近で推移中です。

この回復基調の中、新たな注目プロジェクトが浮上しています。

プレセールで422万ドル（約6億5800万円）を調達したMaxi Doge（MAXI）です。

年末に向けた「サンタクロース・ラリー」への期待が高まる中、次の爆発的成長を狙う投資家たちの視線が集まっています。

DOGEは機関投資家向けに変化、個人投資家は次を探す

将来性が高いドージコインはかつて、挑戦者精神を体現するミームコインの象徴でした。

しかし、REX-Osprey DOGE ETFやGrayscale DOGE ETFといった機関投資家向け商品が登場したことで、その性格は大きく変わりつつあります。

個人投資家が求めているのは、コミュニティが団結できる新たな話題性と、大型銘柄では得られない爆発的な上昇余地です。

時価総額が小さいマイクロキャップ段階での早期参入こそが、大きなリターンを狙える唯一の方法だからです。

そうした条件を満たすプロジェクトとして、今注目を集めているのがMaxi Doge（MAXI）です。

Maxi Dogeが6.5億円を調達、DOGEの進化版として浮上

Maxi Dogeは現在、プレセールで422万ドル（約6億5800万円）を調達しています。

投資家たちは、このプロジェクトをドージコインの進化版と見なして資金を投入しています。

マスコットはジムで鍛え上げた屈強な犬。

真剣なテクノロジープロジェクトを装わない自己認識を持った姿勢が、逆に暗号資産（仮想通貨）コミュニティからの信頼を獲得しています。

トークン経済圏も野心的な設計となっています。

供給量の65%がマーケティングと認知拡大に割り当てられ、コミュニティへの浸透を最優先としています。

プレセールの上限は1500万ドルに設定され、VCや大口投資家の参入はありません。

現在のMAXI価格は0.0002705ドルです。

購入したトークンは即座にステーキングが可能で、変動制ながら73%のAPY（年間収益率）を提供しています。

スマートコントラクトはCoinsultおよびSOLIDProofによる監査を完了済みで、セキュリティ面での安心感も確保されています。

ミームコイン市場の年末ラリーへの期待

Maxi Dogeへの参加方法はシンプルです。

公式プレセールサイトにアクセスし、Best Walletを通じて接続します。

ETH、BNB、USDT、USDCでの交換に対応しており、銀行カードでの直接支払いも可能となっています。

ビットコイン（BTC）は現在9万2000ドル付近で推移しており、10万ドル突破も視野に入ってきました。

FRBメンバーからは利下げを示唆する発言も出ており、ミームコイン市場にとって追い風となる環境が整いつつあります。

ミームコイン市場全体が回復基調にある今、マイクロキャップ段階での早期参入機会は急速に狭まりつつあります。

主要取引所への上場と価格形成が始まれば、現在の価格水準は過去のものとなる可能性があります。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。