アルトコインシーズン到来で投資したい4銘柄｜ビットコイン超えなるか

暗号資産（仮想通貨）市場では、アルトコインシーズン指数が84まで上昇し、明確にビットコイン（BTC）から他の銘柄への資金流入が始まっています。

アルトコインシーズンの波に乗って、幅広い分野で市場を再編する可能性を持つ4つのプロジェクトが注目を集めています。

今後数年でビットコインを超える成長を目指しており、126倍成長のような衝撃的なリターンをもたらす可能性があると専門家が予測しています。

スイ：次世代技術で差別化を図る

アルトコインシーズンで最初に注目したいのがスイ（SUI）です。

オブジェクト指向のアーキテクチャを採用し、各トランザクションを独立したオブジェクトとして処理する独自の仕組みを持っています。

イーサリアムやソラナ（SOL）がスケーラビリティで競い合う中、SUIはより技術的で持続可能なアプローチを取っています。

供給上限が100億枚に設定されたデフレ型の性質も、長期的な価格上昇を支える要因として期待されています。

技術的優位性がアルトコインシーズンでの上昇を後押しする可能性があります。

ハイパーリキッド：ビットコイン 今後に影響する分散型取引所

ハイパーリキッド（HYPE）は、デリバティブやレバレッジ取引を好む熟練トレーダーを対象とした分散型取引所（DEX）として大きな注目を集めています。

中央集権型取引所に匹敵する市場の深さを、Web3の透明性と回復力とともに提供することを目指しているのが特徴です。

DeFiの成熟とともに、こうした高機能なDEXへの需要は急速に拡大すると予想されます。

ビットコイン今後の展開において、ハイパーリキッドのようなDEXがBTCのDeFiエコシステムの中核を担う可能性があります。

Story Protocol：クリエイティブ経済を変革

Story Protocol（IP）は、プログラム可能な知的財産という革新的な概念を導入し、クリエイター経済の変革を目指しています。

金融分野だけでなく、文化や知的財産の領域でもブロックチェーン技術の活用が進む中、注目度が高まっているプロジェクトです。

クリエイターはブロックチェーン上で自身の著作権を登録、収益化、さらには分割することが可能になります。

このビジョンは市場で高く評価され、IPトークンの価値は過去1年で250%上昇しました。

分散型のクリエイティブエコノミー実現への期待が高まる中、Story Protocolは新しい価値創造の仕組みを提供しています。

アルトコインシーズンでは、こうした革新的なユースケースを持つプロジェクトが大きな注目を集める傾向があります。

Pepenode：仮想マイニングで1600%利回りを実現

アルトコインシーズンで最も注目すべきプロジェクトの一つが、Pepenode（PEPENODE）です。

このプロジェクトは、実際の電力を一切消費せずにミームコインをマイニングするという革新的なコンセプトを提案しています。

Mine-to-Earnモデルは、従来のマイニングに必要な高額な機材や電気代を不要にする画期的なアイデアです。

特に投資家の関心を集めているのは、最大1600%という驚異的な利回りを提供するステーキング機能でしょう。

プレセールは開始後わずか数日で100万ドル以上を調達し、強い人気を示しています。

ホワイトペーパーによると、ノードアップグレードに使用されたトークンの70%を永久バーンする仕組みを採用しており、供給量削減による価値向上を狙っています。

PEPENODEの買い方は公式サイトでクレジットカードまたはデビットカードを使用する方法が最も簡単で、現在のプレセール価格は0.001004ドルです。

アナリストはPEPENODEの価格予想について、2025年末までに0.0110ドル、2030年には平均0.0245ドルに達する可能性があると分析しています。

アルトコインシーズンの波に乗れば、さらなる上昇も期待できます。

