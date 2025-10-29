イーサリアム系ミームコイン、PepeNode｜200万ドル調達間近

This content is provided by a sponsor

採掘して稼ぐという新しいコンセプトの仮想通貨PepeNode（PEPENODE）は28日、プレセールで196万ドルを調達し、目標の200万ドルに迫っています。

PepeNodeは、従来の採掘プロセスを戦略ゲームとして再構築しました。

プレイヤーはノードの組み合わせや採掘室のアップグレードといった戦略的な決定を下すだけで、受動的な収益を最大化できます。

PEPENODEトークンは現在、0.0011227ドルで提供されています。

しかし、近々、次の資金調達段階に進み、価格が上昇する予定です。

PEPENODE shields the bag. 🔥 Not even a shark can bite through it. 💪https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/7pGN6lWmbz — PEPENODE (@pepenode_io) October 28, 2025

P2Eの衰退を超えて｜PepeNodeが拓くイーサリアム今後

パンデミック中に流行したP2E（Play-to-Earn）ゲームは、多くの人が新たな収入源としました。

しかし、短期的な現金化に重点を置いた設計により、トークン価格は下落し、流行は衰退したように見えます。

実際には、P2E市場は今も62億ドル規模のセクターとして成熟しています。

真の課題は、長期的な価値を維持するトークノミクスの設計です。

この点で、PepeNodeは採掘を戦略ゲームに変え、資本流出のないモデルを提案しています。

PepeNodeの仕組みは、P2Eを持続可能で再び楽しめるものへと進化させる可能性を秘めています。

このような持続可能な設計こそが、イーサリアム今後のP2Eセクターを再び活性化させる鍵となります。

ミームコインPepeNodeとは？ 採掘とゲームを融合させたP2E

PepeNodeは、高価なハードウェア不要でPEPENODEトークンを採掘できる仮想採掘ゲームです。

収益は継続的なプレイではなく、ノード選択や施設アップグレードといった戦略にかかっています。

従来のP2Eが直面したトークノミクスの課題を解決するため、PepeNodeは独自の仕組みを導入しています。

アップグレード等で使用されたトークンの70%が焼却され、デフレを促進します。

トークンはシステムに再循環され、大量売却ではなく継続的な参加を促す設計です。

最高レベルに達すると、報酬としてぺぺコイン（PEPE）などの人気ミームコインも生成できるようになります。

PepeNode、年利653%で収益可能？購入・ステーキング方法

PepeNodeは、ゲームの公式ローンチ前から収益を得られる点が特徴です。

プレセール購入者は、早期ステーキングにより、変動制で年利653%という高い年間利回りを獲得できます。

これはローンチまでの勢いを維持し、売り圧力を防ぐ狙いがあります。

すでに割当の68%以上がステーキングされており、期待の高さがうかがえます。

PEPENODEは公式サイトでETH、USDT、クレジットカードなどで購入できます。

Coinsultによる監査済みで、Best Walletにも掲載されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。