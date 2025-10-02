ドージコインの次は？マイニング特化ミームコインが150万ドル調達

This content is provided by a sponsor

2025年10月1日水曜日、初の採掘して稼ぐ形式のミームコインであるPEPENODE（PEPENODE）が、プレセールで150万ドル以上を調達しました。

このプロジェクトは、物理的な機器ではなく仮想ゲームでマイニングを行います。

ユーザーはゲーム内でサーバールームを構築し、PEPENODEやぺぺコイン（PEPE）などのミームコインを獲得できます。

Just as the legends predicted… A Virtual Mine-to-Earn platform in the palm of your hand. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/tOsvFJMgo4 — PEPENODE (@pepenode_io) October 1, 2025

PEPENODEの即時ステーキングが人気

PEPENODEは、市場最高水準となる年間利回り825%という驚異的なステーキング報酬を提供しています。

利率が維持されれば約1ヶ月で投資額が倍増する可能性を秘めています。

最大の特徴は、プレセール購入後すぐにステーキングを開始できる即時的な実用性です。

通常のプレセールとは異なり、投資家は購入後すぐに資産を稼働させられます。

この革新的なアプローチは既に人気を集め、9億3000万以上のトークンがステーキングされています。

参加者の増加に伴い利回りは変動するが、マイニングをゲーム化し、早期から実用性を提供することで、PEPENODEは大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

ドージコイン今後のライバル？戦略でミームコインを稼ぐ仮想マイニング銘柄

PEPENODEは、ドージコイン（DOGE）のようなミームコインの楽しさを、戦略的なゲームへと進化させ、高価な物理機器への投資を不要とします。

ドージコイン今後の動向と同様に、PEPENODEの動向に注目が集まっています。

プレイヤーは仮想環境で特性の異なるノードを最適に組み合わせ、サーバーの性能を最大化することで利回りを競います。

単なるパワー競争ではなく、戦略性が重視されるのが特徴です。

このモデルの持続可能性は、デフレ設計によって支えられています。

あらゆる改良で、使用されたトークンの70%が焼却されるため、供給量が抑制され、トークンの価値がゲームプレイに直結します。

さらに、リーダーボード機能が競争を促進し、上位入賞者はPEPEなど複数の人気ミームコインで追加報酬を獲得できます。

PEPENODEは、戦略を通じて人気のミームコインによる受動的収入を生み出す、新しい形のマイニングプラットフォームです。

PEPENODEのプレセールに参加する方法

仮想マイニングの新潮流PEPENODEが、期間限定のプレセールを実施中です。

公式サイトにアクセスし、イーサリアム（ETH）、バイナンスコイン（BNB）、テザー（USDT）、またはクレジットカードで簡単に購入できます。

業界で評価の高いBest Walletなどのウォレットで接続でき、購入から管理までスムーズに行えます。

現在、1トークンあたり0.0010831ドルという価格で購入できます。

その後は価格が上昇するため、有利な条件での参入は今が好機です。

スマートコントラクトはCoinsult社によって監査済みで、安心して参加できます。

最新情報は公式XやTelegramで確認可能です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。