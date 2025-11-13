マイニングのあり方を変える新たなぺぺ関連ミームコインが話題に

This content is provided by a sponsor

マイニングプラットフォームを提供するPepeNode（PEPENODE）はここ最近、実施中のプレセールで大規模な資金調達に成功し、市場で大きな話題となっています。

PepeNodeは、マイニングで稼ぐMine-to-Earn（M2E）という独自のモデルを採用し、シンプルで収益性の高い新しいマイニングを提案しています。

本記事では、そんなPepeNodeのマイニングの特徴をまとめます。

時代遅れになりつつあるステーキング

米国財務省は先日、規制下にある暗号資産（仮想通貨）ファンドが、ステーキングによる収益で運用することを許可しました。

これにより、イーサリアムやソラナなどの主要なプルーフ・オブ・ステーク（PoS）チェーンで、ステーキングの需要が急増する可能性があります。

スコット・ベッセント財務長官は、仮想通貨上場取引型金融商品（ETP）がデジタル資産をステーキングし、その報酬を個人投資家と共有するための明確な道筋が示されたことを強調しました。

これまで、ETPや仮想通貨信託などの規制ファンドは、デジタル資産の保有はできても、ステーキングをすることはできませんでした。

今回導入された新たな指針では、機関投資家もステーキングで収益を得ながら、ネットワーク保護に貢献できるようになります。

しかしながら、ステーキングは利回りが固定的で、トークンのインフレ率や、バリデータの稼働状況に依存しているため、リターンを高める余地はほとんどなく、時代遅れと評価する一般投資家もいます。

もともとステーキングは、プルーフ・オブ・ワーク（PoW）のマイニングの進化形として登場しました。マイニングでは、より多くのハッシュレートを管理するほど、報酬獲得の機会は増えますが、その分初期の設備投資や電力コストが莫大になります。

このような従来のマイニングとステーキングのデメリットを解消し、ゲーム化することでシェア拡大を狙っているのが、ぺぺ（PEPE）をモデルにしたPepeNodeのマイニングプラットフォームです。

PepeNodeのバーチャルマイニング、報酬はミームコイン

PepeNodeが提供するマイニングプラットフォームでは、各ユーザーにバーチャルサーバルームが与えられ、デジタルノードを組み合わせることで、報酬が生まれる仕組みになっています。

マイニング報酬には、エコシステムの基軸通貨であるPEPENODEが使われます。

また、獲得した報酬額は、PepeNodeでランキング付けされ、上位にランクインすると、ぺぺやファートコイン（FARTCOIN）といった人気ミームコインが付与される予定です。

開発チームは今後、ドージコイン（DOGE）など、他の主要ミームコインも導入する計画を発表しています。

ノード機器をアップグレードしたり、追加スペースを購入したりすることも可能で、自分で戦略を練って報酬をコントロールできることから、マイニングゲームとしても評価されています。

ハッシュレートや1日あたりのトークン報酬量、ネットワーク全体のパワーに占める自分の報酬割合など、全てのデータはリアルタイムに表示されます。

このように、従来のビットコイン（BTC）マイニングと比較して、PepeNodeは高額なハードウェアも電気代も必要ないため、マイニング初心者からの高い需要も見込まれています。

デフレ型トークンモデルで価値上昇が期待されるPEPENODE

PEPENODEは、デフレ型のトークンモデルが採用されており、長期的な価値上昇が期待されています。

具体的には、ノードのアップグレードに使用されたPEPENODEトークンは、そのうちの70%がバーンされる仕組みがあり、プラットフォームが活性化するとともに、トークン価値が高まるようになっています。

また、プロジェクトのロードマップでは、取引所への上場が計画されており、主要取引所が候補としてあげられています。

プレセールが終了し、トークンが上場されると、アクセス性が飛躍的に高まり、需要増加が見込めるでしょう。

PEPENODEは現在、プレセールを通じて固定価格で入手することができます。プレセールには、複数の価格ステージが設けられており、時間の経過とともに上昇していますが、本稿執筆時点では、1トークンあたり0.0011454ドル（約0.18円）です。

プレセール段階からステーキング機能が稼働しており、PEPENODEをロックすると、最大年利607％で受動的な報酬を得られる点も、デフレ効果が期待できるとして高く評価されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。