ミームコインPEPE、再び高騰か？次のドージコイン候補も浮上

ミームコインの一種であるぺぺコイン（PEPE）の価格は5日、クジラと呼ばれる大口保有者による売却が続く中でも、テクニカル分析上は反発の兆しを見せています。

同トークンは0.0000095ドルで取引されており、7月の最高値から33%以上下落しています。

これは7月25日以来の最も低い水準に近くなっています。

テクニカル分析が示す反発の可能性とドージコイン今後への影響

ぺぺコインの日足チャートを見ると、過去数週間、暗号資産（仮想通貨）市場の後退と共に強い下落トレンドが続いていました。

価格は7月の高値0.0000147ドルから下落しました。

しかし、価格は0.000008940ドルで底を打っています。

この水準は、多くの反発が発生する傾向があるMurrey Math Linesというテクニカル指標の最終サポートラインと一致します。

さらに、ぺぺコインは強気の反転パターンとされる下落ウェッジを形成しています。

このパターンの上限ラインと下限ラインがまもなく収束するため、最終的な価格反発が期待されています。

このシナリオが実現した場合、価格は0.00001340ドルの強力なピボットリバースポイントまで上昇する可能性があります。

ぺぺコインのようなミームコインの動向は、代表格であるドージコイン今後を占う上でも重要な指標となります。

クジラの大量売却と市場のファンダメンタルズ

この強気な価格予測は、クジラやスマートマネーと呼ばれる経験豊富な投資家たちがトークンを売却し続けている中で展開されています。

ブロックチェーン分析企業Nansenのデータによると、スマートマネーの保有量は8月の3260億トークンから3222億トークンへと減少しました。

同様の動きはクジラの間でも見られ、過去数日間で8000億以上のぺぺコインを売却しました。

彼らの保有量は8月31日の8.4兆トークンから、現在は7.61兆トークンまで減少しています。

通常、クジラやスマートマネーが売却すると、その大きな保有量から仮想通貨の価格は下落する傾向があります。

最近発表されたアメリカの雇用統計が予想を下回ったことで、仮想通貨市場全体が好転し、ぺぺコインも価格が上昇するのではないかと期待されています。

加えて、安定している先物建玉も価格を支える要因と考えられています。

次のドージコイン？ミームコイン市場で注目されるMaxi Doge

ミームコインのペペコインやドージコイン今後の動向が注目される一方で、市場では次の大きな成長が期待できる銘柄を探す動きも活発化しています。

こうした背景から、多くの投資家が次のミームコインおすすめ銘柄に注目しています。

このような中、新たな犬系ミームコインとして頭角を現しているのがMaxi Doge（MAXI）です。

ホワイトペーパーによると、このコインは重量挙げをやめないというユニークなコンセプトを持ちます。

また、プレセールの段階で既に190万ドル以上を調達し、大きな注目を集めています。

公式サイトを通じてMaxi Dogeの購入は可能です。

セキュリティ監査を完了している点や、総供給量の40%をマーケティングに割り当てるなど、コミュニティ拡大に向けた明確な戦略も投資家の関心を引く要因となっています。

専門家の中には、Maxi Dogeが持つ初期のドージコインを彷彿とさせる成長ポテンシャルを指摘する声もあります。

今後の取引所上場やコミュニティの拡大によっては大きなリターンをもたらす可能性を秘めています。

ただし、このような投資は高いリスクが伴うことも十分に理解しておく必要があります。

ハイリスク・ハイリターンを狙う投資家にとって、Maxi Dogeは今後、見逃せない存在となる可能性があります。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。