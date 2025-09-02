ソラナがイーサリアムを超える？機関投資家の参入加速で億り人へ

This content is provided by a sponsor

2025年下半期の暗号資産（仮想通貨）市場では、イーサリアム（ETH）が過去最高値を更新、ソラナ（SOL）は価格面で停滞を見せています。

しかし、多くのアナリストはこの状況を戦略的な好機と捉えており、ソラナの成長性は非常に高いと予測しています。

価格の出遅れとは裏腹に、技術的な進歩では目覚ましい発展を遂げています。

ソラナのブロックチェーンは1秒あたり約65000件の取引処理が可能で、これは従来のイーサリアムの約15件を大幅に上回る数値です。

また、手数料はほぼ無料に近く、ユーザーにとって非常に魅力的な環境を提供しています。

イーサリアムを超える技術力で機関投資家を魅了

ソラナが持つ技術的優位性は、単なる数字以上の意味を持ちます。

その証拠として、決済大手のペイパルが自社のステーブルコインPYUSDの基盤としてソラナを選択したことが挙げられます。

ペイパルが選択した理由は明確で、ソラナの高速処理能力と低コストが国際送金や日常的な決済に最適だったからです。

さらに、日本の金融機関ミンナ銀行も、ソラナを活用したステーブルコイン決済の実証実験を開始しています。

このように、実用的なユースケースが急速に拡大していることは、ソラナがWeb3の主役となる可能性を示唆しています。

億り人への道筋：ソラナの今後の価格予測と戦略

アナリスト予測によると、2025年には今後のソラナ価格が315ドル、さらに楽観的なシナリオでは1000ドルに達する可能性があるとされています。

現在の価格200ドルから1000ドルまで上昇すれば、投資家は5倍のリターンを得ることができ、まさに億り人への道筋が見えてきます。

この背景には、SEC承認間近とされるソラナETFへの期待があります。

現在、複数の資産運用会社がSECにソラナETFの申請を行っており、承認確率は90%に達するという専門家の見解もあります。

CMEでは既にSOL先物取引が開始されており、機関投資家の参入基盤は着実に整いつつあります。

次世代プロジェクト：Bitcoin Hyperが示す新たな可能性

ソラナのような革新的な技術が注目される中、暗号資産の世界ではさらに次世代のソリューションが登場しています。

特に注目されているのが、ビットコインの堅牢性とソラナの超高速処理能力を両立させるプロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）です。

ビットコインのレイヤー2として開発が進められており、スマートコントラクト機能を可能にすることで、ビットコインエコシステムに革命をもたらします。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を1:1で実行し、既存のソラナプロジェクトを最小限の変更でポートできる設計になっています。

これにより、ユーザーはビットコインの比類なき信頼性を享受しながら、高速取引と低手数料を実現できます。

初期セールでの人気ぶりからBitcoin Hyperの詐欺を疑う声もありましたが、公正な情報開示やCoinsult社による監査完了、さらに1320万ドルという圧倒的な資金調達実績により、根拠のない噂を跳ね除けています。

Bitcoin Hyperの買い方は非常にシンプルで、公式ウェブサイトでメタマスクやベストウォレットを接続し、ETH、USDT、BNBで購入可能です。

現在の価格は0.012835ドルで、プレセール終了後の上場価格は0.012975ドルに設定されています。

Bitcoin Hyperは今後、2030年までに500億ドルのTVLを達成し、トークン価格が0.7785ドルまで上昇するという予測もあります。

次世代プロジェクトの登場も、暗号資産市場全体の新たな可能性を切り開いており、ソラナがイーサリアムを超える道筋がより現実的になってきています。

