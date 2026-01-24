リップルとADA、バレンタインまでに2倍狙える仮想通貨おすすめは？

This content is provided by a sponsor

バレンタインデーを控え、リップル（XRP）とカルダノ（ADA）のどちらがより上昇するか、ChatGPTやGrokなど主要AIチャットボット4種が予測を行いました。

現物リップルETFへの資金流入が累計約13億ドルに達する中、AIの多数派はXRPの優位性を支持。

一方、PerplexityのみがADAは50%上昇の可能性と異なる見解を示しており、投資家の関心が高まっています。

ChatGPTとGrokがXRPを支持する理由

ChatGPTは、XRP価格について規制面での前向きなニュースやエコシステムの進展があれば、2月14日までに大きく上昇する可能性があると分析しました。

一方、暗号資産（仮想通貨）おすすめであるADAに関しては「確固たる要因がない限り、上昇は緩やかで安定したものになる」との見解を示しています。

Xに統合されたAIのGrokは、より詳細な根拠を提示。

リップルETFへの関心やXRPレジャーでのトークン化の進展を理由に、XRPを支持しました。

これらのETF商品は11月中旬の立ち上げ以来、累計で約13億ドルの純流入を記録しており、市場からの期待の高さがうかがえます。

GoogleのGeminiも同様の見解で、XRPには「ETFや高い取引高といった生きた材料がある」と評価しています。

PerplexityだけがADA50%上昇を予測

4つのAIの中で唯一、PerplexityはカルダノがXRPを上回る上昇率を記録すると予測しました。

具体的には、ADAは現在の水準から約50%増の0.52ドルに達する可能性があるとしています。

対照的に、XRPは2.33ドルまで上昇する可能性があるものの、現在価格からの上昇率は20%程度にとどまると試算。

絶対値ではXRPが優位ですが、上昇率ではADAに軍配が上がるという興味深い結果となりました。

ただしGrokは、ビットコイン（BTC）価格が大幅に下落した場合、両銘柄とも下落する可能性があると警告も発しています。

先行販売で3100万ドル間近、クジラ注目の仮想通貨おすすめ

主要アルトコインの動向に注目が集まる一方、市場ではビットコインのエコシステムを拡張する新技術にも関心が高まっています。

特に、ビットコインのセキュリティとソラナ（SOL）の高速処理を融合させたレイヤー2プロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）が投資家の視線を集めています。

Bitcoin Hyperは、ソラナ仮想マシン（SVM）エンジンを採用し、高速かつ低コストな取引を実現。

ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しながら、スマートコントラクト機能やDeFiアプリケーションの展開を可能にする点が評価されています。

プレセールはすでに約3100万ドルの資金調達に成功。

直近でも1万1492ドル規模のクジラ購入が確認されるなど、大口投資家からの関心も継続しています。

現在のプレセール価格は1HYPERあたり0.01362500ドルで、段階が進むごとに価格が上昇する仕組みです。

プロジェクトは2026年第1四半期にトークン生成イベント（TGE）と取引所への上場を予定しており、CoinsultやSpyWolfによるセキュリティ監査も完了済み。

ビットコインのブランド力とソラナの技術力を掛け合わせた同プロジェクトは、次なる成長株として市場の関心を集め続けています。

詳細はBitcoin Hyper公式サイトで確認できます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。