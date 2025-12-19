サンタラリー期待のアルトコイン3銘柄｜MやMNT、BTC関連など

This content is provided by a sponsor

クリスマスシーズンは伝統的な金融市場と同様に、暗号資産（仮想通貨）市場でも流動性が改善しセンチメントが楽観的に傾く傾向があります。

年末特有のサンタラリーを狙い、今仕込むべきアルトコインはどれか。

強いモメンタムを持つミームコア（M）とマントル（MNT）の2銘柄に加え、ビットコイン（BTC）のレイヤー2銘柄が注目を集めています。

ミームコアは2.12ドル到達の可能性も

ミームコアは直近1週間で25%上昇し、11月後半の下落分を取り戻す動きを見せています。

テクニカル指標も上昇傾向を支持しており、パラボリックSARが上昇トレンドの継続を示唆。

クリスマス関連イベントの開催も需要を下支えする見通しです。

分析によると、ミームコアは1.88ドルのレジスタンスを突破できれば、2.00ドル超えが視野に入ります。

ブレイクアウトが実現した場合、2.12ドルまで到達する可能性があり、上昇の勢いがさらに強まることが期待されています。

一方で下落リスクも残っており、売り圧力が強まれば1.42ドルのサポートラインが試される展開も想定されます。

この水準を割り込むと強気シナリオは崩れるため、アルトコイン特有の慎重な判断が求められます。

MNTは買い需要拡大で1.50ドルへ

マントルは、市場全体のボラティリティが高まる中でも複数の主要アルトコインをアウトパフォームしています。

直近1週間で15%上昇し、1.28ドル付近で推移。

不透明な市場環境の中で相対的な強さを見せる銘柄に資金がローテーションしている兆候が見られます。

オンバランスボリューム（OBV）も直近で上昇しており、買い需要の拡大が確認できます。

このシフトが短期的な反発や強気転換を後押しする可能性も出てきました。

勢いが続けばMNTは1.34ドルのレジスタンスを突破し、1.50ドルまで上値を伸ばす展開が見込まれます。

ただし、買いの勢いが衰えればリスクも残ります。

1.34ドルを突破できなければ上昇は一服し、1.30ドル付近でのもみ合いに移行する可能性があります。

重要な価格帯での攻防が今後のトレンドを左右する焦点となりそうです。

Bitcoin Hyperはビットコイン経済圏の拡張に期待

年末に向けた市場の活況に伴い、既存の主要アルトコインだけでなく、新たな技術的アプローチを持つ新興プロジェクトにも資金が流入する兆しが見られます。

特にビットコインの機能を拡張するレイヤー2領域は、次のトレンドとして熱視線が注がれている分野です。

その中で急速に知名度を上げているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

ビットコインのセキュリティを維持しながらスケーラビリティの問題を解決することを目指すレイヤー2ソリューションとして開発が進められています。

特筆すべきは、高速処理で知られるソラナの仮想マシン（SVM）エンジンを導入する点です。

ビットコインネットワーク上で高速かつ低コストな取引が可能となり、従来は困難であったDeFiやスマートコントラクトの実装が期待されています。

市場では、ミームコインのようなコミュニティの熱量と技術的な実用性を併せ持つ稀有なプロジェクトとして評価する声も聞かれます。

現在は仮想通貨プレセール段階にあり、初期の参入機会をうかがう投資家からの注目が集まっている状況です。

監査済みのスマートコントラクトや、2025年の有力銘柄としてのマーケティングも追い風となり、今後のロードマップ次第では大きな飛躍を遂げる可能性を秘めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。