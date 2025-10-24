プレセール残り3日｜ソラナ基盤SNORT、540万ドルを調達

This content is provided by a sponsor

Snorter Bot（SNORT）の最終購入期間は24日、残り3日となりました。

プレセールは終了しましたが、猶予期間が設けられています。

この期間中、投資家は将来の上場価格と同じ0.1083ドルでSNORTを購入可能です。

SNORTはソラナ（SOL）基盤のTelegramトレーディングボットで、調達総額は540万ドルを突破し、投資家の高い信頼を集めています。

この先行投資の機会はまもなく終了します。

トークンの請求は日本時間10月27日23時に開始される予定です。

If it’s glowing green, it leads to profit. I'm in. Snorter is giving you all a 7 day extension to jump in before we go live. Let's go. pic.twitter.com/HrVhmimsXj — Snorter (@SnorterToken) October 20, 2025

ソラナ基盤Telegramトレーディングボット、ミームコインSnorter Bot

Snorter Botは、低手数料が魅力の次世代Telegramトレーディングボットです。

SNORTトークン保有で手数料はわずか0.85%です。

高速なソラナブロックチェーン上に構築されているため、イーサリアム（ETH）特有のネットワーク混雑や高額なガス代を回避し、速度とコストで優位性を持っています。

中核機能は高度なスナイピングです。

流動性プールなどをスキャンし、急騰するミームコインを一般に認知される前に発見します。

さらに、多層フィルターが詐F欺プロジェクトを自動で排除し、有望な案件のみを通知します。

初心者向けに、利益を上げているウォレットの動きを模倣するコピートレーディング機能も搭載しています。

Snorter Botは、速度、低コスト、高機能を兼ね備えた高性能な取引ツールです。

ソラナ今後を担う？SNORTの潜在性、Banana Gunを超えるか

ソラナ基盤SNORTの潜在性は、イーサリアム基盤のトレーディングボットBanana Gun（BANANA）と比較されています。

Banana Gunは初期資金調達からピーク時に時価総額208倍という驚異的な成長を記録しました。

SNORTは、このBanana Gunのプレセール額の4.5倍を既に調達しています。

最大の強みは、ソラナ今後の成長を牽引すると期待されていることです。

最大の強みは、高速・低コストなソラナブロックチェーン上に構築されている点です。

さらに、0.85%という業界最安水準の手数料がトークンの長期保有を促します。

実際にプレセール購入者の約49%がステーキングでトークンをロックしており、プロジェクトへの強い信頼が伺えます。

アナリストからは100倍の可能性も指摘されており、Banana Gunのかつての評価額に達した場合、現状から約4.6倍の上昇が見込まれます。

仮想通貨SNORT、プレセールが間もなく終了

Snorter Botを上場価格で確保できるプレセールは残り3日間です。

公式サイトでは、SOLやETH、クレジットカードで購入できる最後の機会となります。

SNORTはステーキングに対応しており、現在の変動APYは102%です。

新規購入分も対象となります。

推奨ウォレットBest Walletを利用すると、購入残高が自動表示され、公開後の請求もスムーズです。

またUpcoming Tokens機能で新規プロジェクト情報にもアクセスできます。

Best Walletは各アプリストアで入手可能です。

詳細は公式サイトやX等のコミュニティでご確認ください。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。