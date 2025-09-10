リップル・ソラナの時価総額、2000億ドル到達か｜アルトコイン予測

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）全体の時価総額は6日、週間で1.58%上昇し、約3.6兆ドル前後で推移しています。

金融アナリストらは、仮想通貨市場が強気な中、特定のデジタル資産が2026年までに2000億ドルの時価総額に達する可能性があるとの見方を示しました。

仮想通貨市場はボラティリティが高いものの、今後数カ月間で資本流入が続くと見られており、複数の資産が記録的な水準に達する態勢を整えています。

リップル今後の鍵を握るETFと機関需要

リップル（XRP）は、特に注目されている資産の一つです。

ここ数カ月で好調なパフォーマンスを見せており、リップル今後の時価総額は、2000億ドルも視野に入れています。

記事執筆時点で、リップルの価格は2.80ドル、時価総額は1672億9000万ドルで、仮想通貨全体で4位に位置しています。

この成長は、機関投資家からの強い需要と、米国における好意的な規制の進展に支えられています。

アナリストは、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の現物ETFの成功例を挙げ、リップルの現物ETFが承認されれば起爆剤になり得ると考えています。

このような金融商品が承認されると、伝統的な投資家がリップルへアクセスしやすくなり、流動性と資金流入の両方が促進されます。

アルトコインのソラナがイーサリアムの対抗馬となる可能性

もう一つの有力候補はソラナ（SOL）です。

ソラナは現在、202.63ドルで取引されており、時価総額は1096億5000万ドルで6位につけています。

ソラナのブロックチェーンは、毎秒数千件の取引を低コストで処理できる能力が評価されています。

アナリストは、ソラナの時価総額が2026年までに倍増し、2000億ドルを超える可能性があると予測しています。

ソラナは、スマートコントラクト分野においてアルトコイン代表格のイーサリアムの強力な競争相手として広く認識されています。

その背景には、着実なエコシステムの成長と活発な開発者コミュニティがあります。

また、機関投資家の参加拡大もその優位性をさらに強めています。

新たなミームコインMaxi Dogeの可能性

こうした主要なアルトコインが市場を牽引する一方で、現在のアルトコインシーズンでは、新しいプロジェクト、特にミームコインのセクターにも大きな注目が集まっています。

ドージコイン（DOGE）やシバイヌ（SHIB）の成功に続き、次なるスターを探す投資家の間で話題となっているのがMaxi Doge（MAXI）です。

ホワイトペーパーによると、Maxi Dogeは、ジムカルチャーとミームを融合させたユニークなコンセプトで、強力なコミュニティ形成を目指しています。

その期待感はプレセールの実績にも表れており、開始からわずか1週間で39万ドル以上の資金調達に成功しました。

公式サイトからMaxi Dogeの購入は可能です。

さらに、初期の参加者には年率160%を超える高いステーキング報酬が提供されるなど、魅力的なインセンティブも用意されています。

総供給量の40%という異例の割合をマーケティングに割り当てており、積極的なプロモーションで認知度を急速に高めています。

アナリストからは、2025年末までに現在のプレセール価格から大幅な上昇を見せるとの予測も出ています。

次の大きな波を狙う投資家の間で、Maxi Dogeの今後の動向が注目されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。