トレーダーはリップルが2.78ドルまで下落すると予測｜次の成長銘柄とは

This content is provided by a sponsor

著名トレーダーのピーター・ブラント氏は8月29日、リップル（XRP）の今後について、新たな安値を記録する可能性があるとして、弱気な見通しを示しました。

この発言は、仮想通貨（暗号資産）市場全体が大幅な調整局面に直面する中で行われ、多くの投資家が今後の動向を注視しています。

一方で、一部の投資家は同氏の発言を参考に、急成長が期待できる代替銘柄を模索しており、ミームコイン特有の爆発力を秘めているTOKEN6900に注目しています。

ブラント氏、リップルは今後2.78ドルまで下落すると予測

ブラント氏の投稿によると、リップルの今後の見通しは、潜在的に非常にネガティブであると分析されています。

同氏が共有したチャートによると、XRPは2.78ドルまで下落するリスクがあり、新たなローカル安値をつける可能性があると指摘されています。

リップルは現在、下落トレンドにあり、本稿執筆時点では同氏の予想通り2.78ドルを下回って、2.77ドル付近を推移、過去1ヶ月間で見ても、約5%下落しています。

XRPは先月初旬、リップル社とSECが共同で訴訟を取り下げたことを受けて、一時3.4ドル付近まで高騰しましたが、現在の下落相場で上昇分が失われています。

現状では、心理的水準である3ドルを維持することが難しいため、一部の投資家はより大きな成長余力を持つ他の銘柄へ資産を移動させています。

ファンダメンタルズの観点では強気な予測も

現在のリップルの価格後退に対して、ネイト・ジェラシ氏のように、リップル今後の見通しに強気な見方を示す専門家もいます。

ジェラシ氏は、リップルの現物ETFが承認されれば、仮想通貨市場に再び大規模な資金が流入するだろうとコメントしています。

同氏はまた、先物ETFに対する機関投資家からの高い需要を考えると、現物ETFにはそれ以上の需要が見込めるとしています。

CMEのXRP先物に関しては、上場からわずか3ヶ月弱と史上最速で、建玉が10億ドルに達したことが大きく報じられました。

リップルの今後については、専門家の間でも見方が分かれており、先行き不透明な状況が続いています。

大きな成長ポテンシャルを秘めたTOKEN6900とは

TOKEN6900（T6900）は、過去1年で1万%以上の驚異的なリターンを記録したSPX6900（SPX）をモデルにしており、同ミームコインを超える急成長を目指しています。

T6900は、これといった実用性がないのが特徴で、今後も特別な機能やサービスを提供する計画はありません。

現在は、仮想通貨プレセールを実施しており、すでに320万ドル（約4億円）以上の資金調達に成功しています。

また同プレセールは、現在最終段階に入っており、9月3日にはトークンの請求が開始になる予定です。

ライトペーパーによると、TOKEN6900では、唯一ステーキング機能を稼働させており、T6900保有者には最大年利30%で、追加報酬が付与されています。

一部の専門家が行っている価格予想では、100倍以上の成長が期待されており、リップルの代替案として資産を移行する投資家が増えています。

プロジェクトへの参加を検討している方は、TOKEN6900買い方に関する情報を確認しておくとよいでしょう。

TOKEN6900を見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。