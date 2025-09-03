ソラナ系ミームコインの復活と課題、次に注目すべきは柴犬銘柄か

This content is provided by a sponsor

ソラナ（SOL）系ミームコイン市場は3日、過去24時間で時価総額が5%の上昇を記録しました。

この上昇は、ビットコイン（BTC）を含む市場全体の前進や、基盤となるソラナ（SOL）への資金流入が背景にあると考えられています。

しかしながら、ソラナエコシステムの今後に、大きな課題があると指摘する専門家は多く、一部の投資家は次に成長が期待できるミームコインとして、Maxi Doge（MAXI）に注目しています。

復活するソラナ系ミームコインと今後の課題

2025年のソラナ系ミームコイン市場は、1月末にトランプ大統領が発表したトランプコイン（TRUMP）の急騰で、再び注目が集まりました。

TRUMPは、立ち上げから数時間で価格が数百倍にまで上昇し、バイナンスやBybit（バイビット）などの大手取引所への上場を果たしました。

また、メラニア夫人が発表したメラニアコイン（MELANIA）も、価格を高騰させ、ソラナ系ミームコインへの期待感が高まりました。

過去24時間で、TRUMPとMELANIAはそれぞれ1％と2％と、ここ最近の低迷からプラスに動いており、今後の動向が注視されています。

他にも、Pudgy Penguins（PENGU）やファートコイン（FARTCOIN）といったソラナ系ミームコインが5％近い上昇を記録しています。

回復傾向にあるソラナ系ミームコインですが、SOLはネットワークの中央集権化や、ブロック生成の一時停止といった深刻な取引問題が指摘されており、ソラナ今後に懐疑的な見方を示す投資家が増えています。

こういった投資家は、ミームコイン市場の変動リスクを管理するため、より有望なエコシステムや銘柄へと資金を移動させる動きを見せています。

投資家の注目を集める新しい柴犬コイン、Maxi Doge

不安定なソラナ系ミームコインに代わって、長期的な成長が期待されているのが、新しい柴犬コインとして立ち上げられたMaxi Dogeです。

このプロジェクトは、ドージコイン（DOGE）からインスピレーションを得た仮想通貨で、筋肉質なボディビルダー風の柴犬をミームに設定しています。

レバレッジ1000倍を目標としており、将来的に専用の取引プラットフォームを構築する計画があるため、一部の投資家はMAXIの今後について、強気な価格予想をしています。

Maxi Dogeは現在、MAXIのプレセールを実施していますが、すでに178万ドル以上（約2億円）の資金を調達、市場の期待の高さがうかがえます。

さらに、年間利回り174%でステーキング報酬も提供しており、投資家が資産を最大限に増やせる機会を設けています。

Maxi Dogeは、ドージコインの成功に続く新たな可能性として、幅広い層の投資家から関心を集めるだろうと考えられています。

Maxi Dogeの買い方については、公式サイトで詳細が説明されています。

また、ホワイトペーパーでは、プロジェクトの今後の計画や、トークノミクスが共有されています。

