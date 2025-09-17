アルトコインシーズン到来か？ソラナ・ドージコイン今後の展望

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）は17日、 月間で18.2%上昇し、約0.2656ドル台の前後で推移しています。

暗号資産（仮想通貨）市場では、ドージコインやソラナ（SOL）をはじめとするアルトコインへの資金流入が活発になっています。

ビットコイン（BTC）の市場占有率が約3年ぶりに低下傾向を見せ、アルトコインシーズン指数が78に急上昇したことから、アナリストの間で本格的なアルトコイン相場の始まりが指摘されています。

著名アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペ氏は、「3年近く続いたアルトコインの冬の時代は終わり、新たな上昇相場の始まりにいる」と述べています。

アルトコインシーズンは過去のサイクルで100日以上続くこともあり、市場の期待が高まっています。

ソラナが市場を牽引、最高値更新も視野に

ソラナは13日、過去最高値である265ドルまであと10%に迫る241ドル付近で取引され、市場の注目を集めました。

Virtual Bacon市場アナリストは、ソラナが年末の目標価格である260ドルにまもなく到達するとの見方を示しました。

ただし同氏は、「過去の最高値である260ドルから270ドルの抵抗帯を簡単に突破できるとは考えていない」と述べ、短期的な上昇には慎重な姿勢です。

このようにソラナが高いパフォーマンスを維持する一方で、市場の関心は次の上昇局面を担う大型アルトコインへと移りつつあり、新たな機会が生まれようとしています。

注目のアルトコインとドージコイン今後の展望

アナリストらは、アルトコインシーズンは大型銘柄の上昇から始まると指摘します。

Virtual Bacon氏はまだ価格が動いていない上位20銘柄に注目すべきと語り、ソラナが抵抗線に近づく今、他の大型銘柄への資金循環が重要だと説明しました。

注目銘柄の筆頭は、ソラナの競合とされるアバランチ（AVAX）です。

重要な抵抗線を突破し、年末までに55ドルを目指す動きが見られます。

また、ミームコインの代表格であるドージコインは他の銘柄に比べて出遅れており、ドージコイン今後の展開に期待が集まっています。

新たなミームコイン おすすめドージコイン

こうした市場の動きの中、特にミームコインおすすめの分野では新たな潮流が生まれています。

ドージコインから着想を得た新しいプロジェクトMaxi Doge（MAXI）が、投資家の間で急速に注目を集め始めています。

ホワイトペーパーによると、Maxi Dogeは、ドージコインをさらに強化した最強の姿というユニークなコンセプトを持つミームコインです。

現在進行中のプレセールでは、既に220万ドル以上の資金調達に成功しており、その勢いはとどまるところを知りません。

高い利回りが期待できるステーキング報酬や、著名なセキュリティ企業による監査を完了している点も、投資家からの信頼を集める大きな要因となっています。

プレセールは段階的に価格が上昇する仕組みで、公式ウェブサイトからMaxi Dogeの購入は可能です。

次のアルトコイン市場の主役を探している方は、Maxi Dogeの今後の動向を詳しく調べてみてはいかがでしょうか。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。