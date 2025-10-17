スマホでミームコインのマイニング｜イーサリアム基盤の新銘柄

This content is provided by a sponsor

ビットコインマイニングは16日、大規模化し個人での参加が難しくなりました。

しかし、PEPENODE（PEPENODE）は、個人投資家が利益を得やすい新たな機会を提供します。

このプラットフォームでは、仮想マイニングノードを戦略的に組み合わせることで収益を得ます。

報酬はビットコインではなく、ぺぺコイン（PEPE）のような人気のミームコインで支払われるのが特徴です。

DeFiとミームカルチャーを融合させたゲーム感覚の仮想マイニング体験で、プレセールは既に180万ドルを突破しました。

Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥 No wonder PEPENODE is such a prized possession. 😉https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/nzqpjDC4wc — PEPENODE (@pepenode_io) October 17, 2025

ビットコインのソロマイニングは宝くじより困難？

現在のビットコインネットワークのハッシュレートは1.0ZH/sに達しており、ソロマイナーがブロックを発見できる確率は1000万分の1以下です。

これは統計的に200年に一度しか当たらない宝くじのようなもので、パワーボールの当選確率の方が高いのが実情です。

ビットコインやイーサリアム（ETH）などのマイニングは、個人にとって費用対効果が見合わず、極めて不利なのが現状です。

そこでPEPENODEは、このモデルを覆す新しい選択肢を提案します。

高額な電気代や産業規模の投資は不要で、お持ちのスマホやPCからゲーム感覚でミームコインを採掘できます。

PEPENODEでマイニングをゲーム化、イーサリアム今後に影響

ビットコインやイーサリアムのマイニングは、巨大企業による独占が進み、個人には手が届きにくいのが現状です。

PEPENODEは、マイニングをバーチャル化し、ゲームの要素を取り入れることで、誰でも公平に参加できる世界を目指します。

PEPENODEトークンを使い、仮想サーバールームの構築やアップグレードを行います。

これは運任せの宝くじではなく、設定を最適化して報酬を増やす戦略的なゲームです。

さらに、リーダーボードの上位者には、PEPEなどの人気ミームコインが報酬として与えられます。

次のブームが来る前に、ゲームを楽しみながら資産を蓄積する機会を提供します。

PEPENODEの発展は、ビットコインやイーサリアム今後にも影響を与えることが見込まれます。

ミームコインPEPENODEの買い方と将来性



PEPENODEは、イーサリアムの規格（ERC-20）に準拠したユーティリティトークンです。

ゲーム内でのアップグレードや報酬として機能するほか、高い利回りのステーキングや、プラットフォームの意思決定にも利用できます。

最大の特長は、使用されたトークンの70%が焼却されるデフレ設計にあり、これにより長期的な価値向上が期待されています。

購入は公式サイトからETHやクレジットカード等で可能です。

スマートコントラクトは監査済みで、安心して参加できます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。