ソラナの取引量が135％急増｜SOL技術を応用した新星も話題に

ソラナ（SOL）の取引量は17日、月間取引量が135％急増し、イーサリアム（ETH）を上回る勢いを見せました。

暗号資産（仮想通貨）市場では、年末に向けて高騰するアルトコインについて、様々な議論が行われています。最近特に注目されているのが、ソラナの技術を応用したビットコインレイヤー2を開発するBitcoin Hyper（HYPER）です。

イーサリアムからソラナへ流れる資金

一部のオンチェーンデータによると、9月9日以降、取引所におけるソラナの供給率は、5.29%から4.72%に減少しており、約906万SOLが取引所から引き出されたことが明らかとなりました。

このような資金移動によって、ソラナの価格は1週間で16.19%上昇し、250ドルへと大きく近づきました。投資家の中には、今年中にソラナが再び史上最高値を更新すると予想している人もおり、期待感が高まっています。

一方で、イーサリアムは取引所に約2万ETHが移動しており、資金流出が加速している様子が見受けられます。また、イーサリアムからソラナへ、資金流入が進んでいるという分析も行われており、コミュニティはソラナ今後の動向を注視しています。

この変化を裏付けるように、本稿執筆時点で、SOL/ETH比率は8.66%上昇し、4月上旬以来で最大となる週間上昇率を記録しています。

低コストが強み、ソラナ今後の展望

ソラナへの資金流入の背景には、その圧倒的なコスト効率の良さがあります。9月現在、イーサリアムの平均取引手数料は約3ドル、ビットコイン（BTC）は約1ドルと、上昇傾向にあります。

これに対し、ソラナの手数料は0.005ドルで安定しており、ユーザーは高速な取引を低コストで利用できます。これがソラナ最大の強みとなっており、レイヤー1としてのユースケースを拡大させています。

オンチェーンデータを見ても、1日あたりの取引量は、ソラナはイーサリアムと10倍もの差をつけており、市場で影響力を強めていることがわかります。

このような資金流入、低い手数料、そしてエコシステム内で拡大するアクティビティを合わせると、2025年末に向けて、ソラナが市場をリードする可能性があると予想されています。

ソラナの技術を応用した新星、Bitcoin Hyperとは

ソラナが市場を牽引する中で、その優れた技術は新たなプロジェクトにも影響を与え始めています。ここ最近で大きな話題となっているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyperです。

ホワイトペーパーによると、このプロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを基盤としながらも、ソラナの高速処理技術である仮想マシン（SVM）を統合するという画期的なアプローチを採用しています。

また、独自レイヤー2は、カノニカルブリッジを通じて、ビットコインのレイヤー1と直接的に関連しており、ユーザーがBTCをロックすると、同等の価値を持つラップドBTCを瞬時に受け取ることができます。

これにより、ビットコインが長年抱えてきた取引の遅延や、高コストといった課題を解決し、DeFiやdAppsといった分野での活用を広げることを目指しています。

HYPERトークンは、現在プレセールの段階にありますが、その革新的なコンセプトが大きな期待を集め、すでに1600万ドル（23億円）以上の資金調達に成功しています。一部の投資家は、100倍などの強気な価格予想を行っています。

さらに、早期参加者には、年利69%を超えるステーキング報酬も提供されています。ビットコインとソラナ、両エコシステムの長所を融合させる可能性を秘めたBitcoin Hyperは、次のアルトコインシーズンで注目すべき銘柄の一つと言えるでしょう。

HYPERの買い方については、公式サイトで詳しく説明されているので、ぜひ参考にしてみてください。

