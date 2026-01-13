2026年注目アルトコイン4選｜AIやレイヤー2銘柄が成長牽引か

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場では、2026年に向けて割安とされるアルトコインが注目を集めています。

市場関係者の見方では、過去のサイクルとは異なり、上場投資信託（ETF）の拡大や実社会でのユースケースの進展などが、銘柄選定に影響を与えていると考えられています。

アナリストらは、短期的な値動きではなく、データや長期的なファンダメンタルズを基にした判断が重要だと指摘しています。

技術進展と実需で注目される主要アルトコイン

イーサリアム（ETH）は、2026年に向けて最も重要なアルトコインの一つとして挙げられています。

取引の遅延や高コストに対する批判を受けて実施されたFusakaアップグレードにより、スケーラビリティが改善されました。

手数料の削減や取引速度の向上が進み、開発者や市場参加者の信頼回復につながっています。また、現物ETF承認やDeFiでの利用拡大を背景に、機関投資家の関心も高まっています。

Sui（SUI）は、市場環境が軟調な中でも開発を継続している点で注目されています。ナスダックでのレバレッジ型ETFの立ち上げなど、すでに機関投資家からの関心も示されています。

Suiネットワークはステーブルコインの提供を拡大し、ブロックチェーンを活用した決済ソリューションに取り組んでいます。さらに、重要鉱物のサプライチェーン追跡など、現実資産（RWA）のトークン化にも積極的です。

価格は過去の最高値を下回っており、他の主要アルトコインと比較しても割安な水準にあると分析されています。

AIと現実資産分野での革新

Bittensor（TAO）は、AI分野に特化した革新的なプロジェクトとして注目されています。ビットコインのマイニングとは異なり、有用なAI関連タスクを実行した参加者に報酬を与える仕組みを採用しています。

最近完了した半減期イベントにより、トークン供給の増加ペースは抑制されました。価格は一時的に下落したものの、AI分野への関心の高まりを背景に、長期的な需要は拡大すると見られています。

Ondo Finance（ONDO）は、急成長するRWAセクターで事業を展開しています。ブラックロックなどの大手金融機関が、債券や証券といった伝統的資産のトークン化を進めていることも追い風となっています。

米国の規制当局がブロックチェーンを活用したトークン化を認める動きを見せている点も、市場拡大を後押ししています。

ONDOの価格は調整圧力を受けていますが、2026年に向けたトークン化市場の成長を踏まえると、ファンダメンタルズは依然として強固だと評価されています。

ビットコイン機能拡張への新たなアプローチ

アルトコイン市場の動向に加え、ビットコインのエコシステム内でも革新的な取り組みが進んでいます。

特に、ビットコインの高いセキュリティを維持しながら機能性を拡張するレイヤー2ソリューションへの関心が高まっています。

この分野で新たな選択肢として浮上しているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、ミームコインの性格を持ちながらも、ビットコインネットワーク上で高速かつ低コストな取引環境の実現を掲げています。

処理エンジンにソラナ（solana）の仮想マシン（SVM）を採用している点が特徴で、従来のビットコインレイヤー2とは異なるアプローチから、スケーラビリティとプログラマビリティの向上を図っています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢性とソラナの処理速度を組み合わせることで、DeFiやNFTといったWeb3機能をビットコイン経済圏に取り込むことを目指しています。

現在、同プロジェクトは仮想通貨のプレセールを実施しており、Best Walletなどの仮想通貨ウォレットを通じて参加可能です。

2026年に向けてブロックチェーンの相互運用性やレイヤー2技術の重要性が高まる中、Bitcoin Hyperのようなプロジェクトが市場にどのように受け入れられていくのか、今後の動向が注目されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。