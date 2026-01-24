TORICO、約1億円分のイーサリアム追加取得｜保有額6億円突破

Key Notes

TORICOが約1億円分のイーサリアムを追加購入し、累計保有数が1218ETHに到達した.

取得総額は約6億円となり、平均取得単価は1ETHあたり49万2641円である.

ステーキング活用を含め「日本一のイーサリアム運用会社」を目指している. .

「漫画全巻ドットコム」を運営する東証グロース上場の株式会社TORICOは22日、約1億円分のイーサリアム（ETH）を追加取得した。

208.3905ETHを購入し、累計保有数は1218.024651ETH、総取得額は約6億円に到達。

同社が2025年12月に開始した暗号資産（仮想通貨）運用戦略は6回目の取得を迎えた。

平均取得単価は約49万円

今回の取得の評価額は9999万9957円で、1ETHあたりの平均取得単価は47万9868円。

これを含む総取得価額は6億4万9113円、平均取得単価は49万2641円となった。

保有数にはステーキングによる報酬分も含まれている。

TORICOは2025年7月に仮想通貨投資事業への参入を表明。

当初はビットコイン（BTC）の購入を計画していたが、12月にWeb3ゲームを手掛けるMint Townと資本業務提携を結び、投資対象をイーサリアムへ変更した。

2026年1月からの購入開始予定を前倒しし、12月25日から自己資金を投じて取得を開始している。

「日本一のイーサリアム運用会社」目指す

同社は単に将来性が高いETHを保有するだけでなく、ステーキングなどを組み合わせて収益化を図るTreasury 2.0構想を掲げる。

Mint Town代表取締役でgumiの國光宏尚創業者が戦略アドバイザーに就任し、2026年6月の定時株主総会でTORICO取締役に指名される予定だ。

TORICOは100%子会社「株式会社TORICO Ethereum」を2026年1月に設立し、日本一のイーサリアム運用会社を目指すとしている。

最大8億2100万円をETH購入に充てる計画で、おすすめ仮想通貨の投資戦略の一環として市場動向を見極めながら取得を継続していく方針だ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。