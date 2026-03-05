BTCが7万ドル回復、トランプ氏の発言も影響｜注目プレセール銘柄も浮上

This content is provided by a sponsor

ドナルド・トランプ米大統領は4日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、暗号資産（仮想通貨）関連の重要法案「クラリティ法」の早期成立を強く求めました。

同氏は、銀行業界が記録的な利益を上げながら法案の進展を妨げていると批判。クラリティ法は現在、米上院で審議が続いています。

トランプ氏は、同法案の成立が「ジーニアス法」の成果を引き継ぐものだと主張。また、法案が通過しなければWeb3産業が中国など他国へ移転しかねないと警告しています。

「クラリティ法」をめぐる動き

クラリティ法は、SECとCFTCなど米金融規制当局間の長年の管轄争いを解消し、デジタル資産の明確な基準を設けることを目的としています。

ステーブルコインの利回りをめぐっては、仮想通貨企業と従来型金融機関の間で対立が続いてきました。

銀行側はトークンへの報酬制限を求めているが、ホワイトハウスは中間選挙前の成立を目指して調整に乗り出しています。

この動きは、主要な仮想通貨およびプレセール銘柄などにも追い風となることが期待れてます。

ビットコインが7万ドル回復

こうした動きを受け、ビットコイン（BTC）は過去24時間で6.38%上昇し、7万1000ドルを突破。

アナリストのアッシュ・クリプト氏はX（旧ツイッター）上で、ビットコインの週足RSIが歴史的な低水準にあり、2021年の最高値付近を試していると指摘。

Lowest weekly RSI in history. Price retesting previous ATH. Sentiment at max fear. Is $BTC bottom in? pic.twitter.com/6kasoGnEMS — Ash Crypto (@AshCrypto) March 4, 2026

「極度の恐怖」が漂う中での底打ちの可能性を示唆しています。

2月6日には仮想通貨の恐怖・強欲指数が「5」という極端な恐怖水準を記録していたが、規制面での前進が次の上昇局面を後押しする可能性があります。

BTC系銘柄のプレセールが規制整備の追い風を受けて加速

こうした規制環境の変化の中、ビットコインのレイヤー2ネットワーク構築を目指すBitcoin Hyper（HYPER）のプレセールが3180万ドルを突破。

毎日数百人規模の購入者を集めており、勢いは増しています。

Bitcoin Hyperは、ソラナ（SOL）の仮想マシン（SVM）を統合することで、ビットコインの基盤となるセキュリティを維持しながら、高速かつ低コストの取引を実現するレイヤー2ソリューションです。

ステーキングやスワップといったDeFiサービスのほか、Web3ゲーム、NFTマーケットプレイス、ミームコインのローンチパッドなど多様なdAppsをビットコイン上で直接提供することを目指しています。

HYPERトークンは現在、プレセール価格0.0136765ドルで提供されており、価格は翌日に引き上げられる予定です。

ネットワーク本稼働後、HYPERはオンチェーン手数料のガストークン、ステーキング報酬、ガバナンス投票権の取得手段として機能します。

トランプ氏によるクラリティ法推進の表明は、レイヤー2を含むあらゆるWeb3技術の普及を加速させる可能性があるとして、プレセールへの関心をさらに高めています。

Bitcoin Hyperのメインネット公開は第1四半期中を予定しており、監査も完了済み。ビットコインの反発とともに、同プロジェクトへの注目は高まり続けています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。