リップル、強気の兆候か？370万ドル調達のDOGE系コインも浮上

This content is provided by a sponsor

リップル（XRP）は24日、機関投資家による買い集めが示唆される中、狭いレンジで取引されました。

デリバティブデータでは投機的な関心の低下が示されているものの、機関投資家の参加が2.38ドルを超える水準での買い集めを支えています。

オンチェーンデータからは強気のシグナルも確認できます。

取引所残高の減少と機関投資家の動き

21日の取引で、XRPは2.38ドルから2.41ドルの間でわずかに上昇し、0.05ドルの狭い値幅を維持しました。

市場全体の不確実性にもかかわらず、この暗号資産（仮想通貨）は主要なサポートラインの上で固まる動きを続け、2.43ドル付近の抵抗線で何度も上昇を阻まれました。

取引高は日中のサポートラインの再テスト時に7986万に達し、これは24時間平均を約94%上回る水準です。

これは機関投資家の存在を裏付けています。

この急増は、2.38ドルの底値からの反発と同時に起こりました。

個人投資家の参加が低調な中、大口保有者による買い集めの動きを示唆しています。

テクニカル分析とリップル今後の見通し

XRPのチャートは上昇チャネルの特性を示し続けており、安値の切り上げが管理された買い集めを裏付けています。

2.38ドルから2.39ドルのゾーンが、重要な構造的支持線として機能しています。

一方、抵抗線は2.43ドル付近に集中しており、ここでの度重なる反落が現在の固め相場の上限を示しています。

トレーダーが注目しているのは、XRPが今後、2.38ドルのサポートエリアを維持できるかどうかです。

これが維持されれば、現在の買い集めシナリオは継続します。

逆に、2.38ドルの防衛に失敗した場合、1.96ドルのサポートまでの下落リスクがあります。

ミームコインMaxi Doge、アルトコインシーズンでの飛躍に期待

一方で、リップルのような主要コインが固め相場に入る中、一部の投資家は次の爆発的な成長が期待される分野に目を向けています。

特に、ミームコインセクターでは新たなプロジェクトが活発化しており、その中でもMaxi Dogek（MAXI）が大きな注目を集めています。

この新しいミームコインは、強気相場のトレーダーを象徴するボディービルダーのドージをテーマにしています。

プレセール段階で既に370万ドル以上を調達するなど、市場の強い関心を示しています。

さらに、最大年率82%という高い利回りのステーキング報酬も発表されており、初期からの参加者にとって魅力的なインセンティブとなっています。

次のアルトコインシーズンへの期待が高まる中、Maxi Dogeのような勢いのあるプロジェクトが市場の新たな主役となる可能性を秘めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。