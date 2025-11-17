Crypto whale activiteit rondom XRP bereikt een nieuw hoogtepunt deze week. Ruim 96 miljoen tokens verlieten Coinbase in één transactie ter waarde van $221 miljoen. ChatGPT’s opvolger GPT-5 analyseert wat deze uitstroom betekent voor de Ripple koers. Het XRP nieuws artikel van vandaag laat zien dat grote spelers zich positioneren voor de volgende beweging.

XRP nieuws: 96 miljoen tokens verlaten exchange in één klap

Een onbekende wallet trok vrijwel 100 miljoen XRP van Coinbase af. De transactie vond plaats terwijl de XRP koers zich stabiliseert na recente volatiliteit. Dergelijke bewegingen wijzen vaak op lange termijn strategieën van institutionele partijen.

🚨🚨 WHOOOAAA! 🚨🚨 96,269,897 $XRP over $221 MILLION just moved OFF Coinbase and into an unknown wallet! 😳🐋 Whales are scooping $XRP off exchanges…

You already know what THAT means. 👀🔥 pic.twitter.com/aciDAbfnTL — XRP Update (@XrpUdate) November 14, 2025

Exchange uitstroom vermindert beschikbaar aanbod voor crypto handelaren. Dit creëert schaarste die prijsdruk opwaarts kan stuwen. Vooral wanneer deze patronen zich herhalen gedurende langere periodes zoals nu het geval is met XRP. Wordt deze week eindelijk bullish voor de Ripple koers? Enkel wanneer de gehele crypto markt hersteld, wat nog op zich laat wachten deze maandag.

CryptoQuant data toont onverminderde koopdruk afgelopen 90 dagen

De cijfers spreken duidelijke taal over het XRP markt sentiment. Kopers blijven sell orders oplichten zelfs tijdens recente koersschommelingen. Deze buyer dominance houdt neerwaarts momentum tegen, vandaar dat de Ripple koers tussen de $2 en $3 blijft traden, en gelukkig niet verder onder het belangrijke $1.95 support niveau is gedaalt.

Terwijl andere crypto markten paniek vertonen, blijft XRP stabiel. Het gedrag suggereert dat smart money een bodem aan het bouwen is. CryptoQuant tracking laat zien hoe consistent deze koopdruk is geweest sinds augustus. Als dit patroon doorzet, kan een stevig fundament ontstaan voor toekomstige stijging.

ChatGPT voorspelling: bull flag structuur wijst op $20 Ripple koers

De ChatGPT analyse van de Ripple koers vandaag toont een bull flag formatie boven de 2021 hoogtes. Deze structuur blijft intact zolang XRP boven $2 handelt. Het niveau fungeert als fundamentele steun voor bulls die hogere prijzen nastreven.

De consolidatie binnen deze pennant laat sterke marktstructuur zien. Fractale patronen suggereren dat een acceleratiefase volgt vergelijkbaar met eerdere macro bewegingen. Bij overtuigende uitbraak blijft $20 als technisch doelgebied geldig volgens AI voorspellingen.

GPT-5 analyseert deze setup in combinatie met volumepatronen. Institutionele instroom moet de uitbraak begeleiden voor succesvolle doorbraak naar hogere niveaus. De XRP verwachting van eind 2025 hangt af van deze volumebevestiging bij cruciale weerstandszones.

Crypto whales bepalen de XRP koers

De combinatie van exchange uitstroom en aanhoudende koopdruk creëert een interessante setup voor Ripple. Smart money positioneert zich voor volgende opwaartse beweging. Deze accumulatiefase kenmerkt zich door geduldig opbouwen van posities voordat retail massaal instroomt.

Het Ripple nieuws van vandaag past in een bredere trend waar institutionele partijen zich voorbereiden op regelgeving en crypto ETF goedkeuringen. XRP staat in de top lijst van beste altcoins met duidelijke use case en groeiende adoptie. Whale gedrag bevestigt dit vertrouwen in lange termijn potentieel.

Optimale trading tools tijdens kritieke accumulatiefase

De huidige marktfase vereist geavanceerde tools die whale patronen detecteren. Best Wallet biedt precies deze functionaliteit voor handelaren die XRP posities willen beheren.

Het platform integreert volledig geautomatiseerde trading algoritmes die buyer dominance signalen herkennen. Deelnemers krijgen toegang tot real-time tracking van exchange flows en whale transacties. Verder biedt Best Wallet hoogste staking yields binnen de crypto markt voor XRP holders. De tools zijn specifiek gebouwd voor accumulatiefases waarbij timing essentieel is. Zo kunnen gebruikers optimaal profiteren van koersbewegingen richting $20 target wanneer de bull flag uitbraak zich voltrekt.

Best Wallet token presale toegang