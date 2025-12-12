In december is er voor 1,3 miljard dollar aan XRP van crypto exchanges verdwenen. Dat zie je duidelijk terug in de data. De reserves zakten in één maand hard weg. Tegelijk blijft de XRP koers hangen rond een spannend niveau. De markt twijfelt. XRP daalt, maar grote wallets zijn juist actief. Wat gaat Ripple doen in de komende fase?

De uitstroom is geen klein detail. Dit soort bewegingen zie je meestal niet bij toeval.

XRP koers onder druk terwijl XRP van exchanges verdwijnt

De exchange reserves daalden van ruim 7 miljard dollar naar ongeveer 5,7 miljard dollar. Dat betekent dat een groot deel van de beschikbare XRP niet meer klaar ligt om direct verkocht te worden. In veel gevallen is dat een positief signaal. Minder coins op exchanges betekent vaak minder verkoopdruk.

Toch reageert de markt nog niet enthousiast. De XRP koers blijft zwak en beweegt onder belangrijke niveaus. Dat voelt tegenstrijdig. Maar dat zie je vaker in fases waarin grote spelers rustig positie kiezen, terwijl de rest afwacht. Lees ook ons artikel over Gemini dat VS licentie goedkeuring krijgt – wat betekent deze stap voor de cryptomarkt?

Wat gaat Ripple doen als holders kiezen voor cold storage?

De meest logische uitleg is dat veel holders hun XRP verplaatsen naar eigen wallets. Cold storage dus. Dat gebeurt vaak als mensen niet van plan zijn om snel te verkopen. Ze nemen afstand van de markt en wachten af nu XRP daalt.

Dit gedrag zie je vooral bij grotere partijen. Ze willen geen risico lopen op exchange problemen en bereiden zich voor op een langere periode. Dat wijst meestal op vertrouwen, niet op paniek. In dat licht zijn deze outflows eerder rustig bullish dan direct zorgelijk. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges die beschikbaar zijn in Nederland.

Ripple nieuws: uitstroom kan ook iets anders betekenen

Er is nog een andere mogelijkheid. Een deel van de uitstroom kan komen door OTC deals. Dat zijn grote transacties buiten de beurs om, vaak met instituties. Ook dan verdwijnen coins van exchanges, maar niet omdat iemand ze vasthoudt voor later.

Dit scenario is minder duidelijk bullish of bearish. Het haalt verkoopdruk weg van de markt, maar je weet niet wat de nieuwe eigenaar later doet. Toch geldt ook hier dat zolang die coins niet meteen terugkomen op exchanges, de druk beperkt blijft.

XRP whales blijven bewegen terwijl de netflow rood kleurt

De netflow data laat zien dat XRP vaker van exchanges af gaat dan erop. Dat klinkt negatief, maar in deze context hoeft dat niet zo te zijn. Grote wallets schuiven vaak juist in onzekere fases. Ze bouwen posities op terwijl de koers zijwaarts beweegt of langzaam wegzakt.

XRP whales lijken vooral bezig met herpositioneren. Niet met massaal dumpen. Dat past bij een markt die nog geen richting heeft gekozen, maar wel spanning opbouwt.

XRP daalt: wat zegt de grafiek over $1,50 of een herstel?

Technisch staat XRP er nog zwak bij. De koers handelt onder meerdere EMA’s. Dat betekent dat de trend op korte termijn negatief is. De RSI blijft laag en laat weinig kracht zien. De MACD zit nog onder druk, al vlakt die langzaam af.

De zone rond $2 is cruciaal. Blijft XRP daaronder hangen, dan komt $1,50 vanzelf in beeld als volgend logisch gebied. Niet omdat het moet, maar omdat daar eerder veel handel zat. Tegelijk geldt ook het omgekeerde. Als XRP deze zone weet vast te houden terwijl de uitstroom doorgaat, kan dat juist een stevige basis vormen. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Dan ligt er minder aanbod op exchanges. En dat kan bij een kleine toename in vraag al genoeg zijn voor een stevige beweging omhoog.

Voor nu is het afwachten. De data laat zien dat grote spelers iets aan het voorbereiden zijn. Of dat snel zichtbaar wordt in de XRP koers, hangt af van wat er als volgende stap volgt. Het is duidelijk dat deze 1,3 miljard aan outflows geen ruis is. Dit is iets om scherp in de gaten te houden. De komende weken gaan we zien wat Ripple gaat doen.

