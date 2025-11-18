On chain data toont dat 41 procent van de volledige XRP supply op verlies staat. Dit gegeven zorgt voor spanning binnen de markt en roept vragen op over de richting van de Ripple koers. Beleggers letten scherp op dit soort signalen omdat zij vaak wijzen op kwetsbaarheid of juist op kansen voor herstel.

The share of XRP supply in profit has fallen to 58.5%, the lowest since Nov 2024, when price was $0.53.

Today, despite trading ~4× higher ($2.15), 41.5% of supply (~26.5B XRP) sits in loss — a clear sign of a top-heavy and structurally fragile market dominated by late buyers.

📉… https://t.co/CBXPzDalxV pic.twitter.com/UpLNKV7LqD — glassnode (@glassnode) November 17, 2025

Context rond de XRP supply op verlies

De meting dat 41 procent van de supply op verlies staat, komt op een moment waarin de markt gevoelig reageert op macro nieuws. Het percentage geeft aan dat bijna de helft van alle tokens lager staat dan de gemiddelde aankoopprijs. Dit creëert druk omdat veel houders extra voorzichtig worden wanneer zij langdurig in het rood staan.

On chain analisten zien dit type meting als vroege indicator voor instroom of uitstroom. Wanneer veel tokens verlies tonen, neemt de kans toe dat houders wachten met verkopen. Tegelijk kan een deel juist kiezen voor uitstappen zodra de koers een korte opleving laat zien. Deze dynamiek maakt de markt extra beweeglijk.

Effect op het sentiment en de Ripple koers

De druk op de supply vertaalt zich direct naar het marktsentiment. Beleggers letten op gedrag van grote wallets omdat dit aangeeft of er vertrouwen aanwezig blijft. Een stijging in koopvolume rond lagere niveaus geeft positieve signalen. Een daling van het volume wijst op terughoudendheid.

De Ripple koers reageert vaak snel op dit soort metingen. Wanneer onzekerheid toeneemt, neemt de volatiliteit toe. Traders volgen dan vooral liquiditeit, handelsvolume en prijsactie op momenten dat de koers belangrijke zones nadert. Herstelbewegingen voelen sterker aan wanneer zij gepaard gaan met hoog volume.

Invloed op andere altcoins en sectoren

Zwak sentiment rond XRP kan doorwerken naar andere altcoins. Vooral munten binnen betalingsnetwerken reageren sterk omdat investeerders projecten binnen dezelfde sector vaak in één groep plaatsen. Een negatieve meting zorgt dan voor een bredere adempauze.

DeFi tokens voelen eveneens de druk wanneer onzekerheid stijgt. Veel gebruikers zetten hun vermogen vast binnen protocollen. Zij reageren vaker op risico omdat zij hun liquiditeit willen beschermen. AI projecten en Layer 2 oplossingen bewegen minder sterk mee, maar ervaren alsnog minder volume in perioden van onrust.

Toch ontstaan binnen zo een periode ook kansen. Nieuwe altcoins krijgen ruimte omdat investeerders zoeken naar projecten die los staan van het probleem. Zij zoeken tokens met frisse energie en duidelijke groei. Dit verschuift de aandacht van stabiele munten naar dynamische initiatieven.

Reacties van analisten en marktdata

Analisten zien de huidige situatie als een kritieke fase. Zij letten op de verhouding tussen koopdruk en verkoopdruk. Een toename in langdurige holders geeft steun aan een verdere stijging. Een toename in korte termijn traders zorgt eerder voor schommelingen.

Marktdata zoals funding rates, open interest en grote transacties spelen nu een grote rol. Deze cijfers laten zien of de markt richting kiest. Positieve funding wijst op groeiend optimisme. Negatieve funding wijst op terughoudendheid. Handelaren nemen beslissingen op basis van deze signalen.

Kansen en toekomstvisie met Best Wallet Token

In perioden met veel onzekerheid zoeken beleggers naar projecten die veiligheid en controle aanbieden. Best Wallet Token sluit sterk aan op die behoefte. Het project richt zich op gebruiksgemak en eigen beheer van digitale activa. Deze functies worden belangrijker naarmate sentiment binnen grote munten verzwakt.

Beleggers zoeken daarnaast naar tools die overzicht geven tijdens volatiele fases. Een sterk wallet ecosysteem biedt rust en inzicht. Vooral wanneer bepaalde munten onder druk staan, groeit de vraag naar betrouwbare opslag en eenvoudige toegang tot meerdere netwerken.

Deze combinatie van veiligheid en flexibiliteit zorgt ervoor dat Best Wallet Token steeds vaker opduikt binnen strategieën van lange termijn investeerders. Het project biedt een brug tussen grote munten en nieuwe kansen binnen opkomende sectoren.

Conclusie

De meting dat 41 procent van de XRP supply op verlies staat, zet druk op de Ripple koers en geeft de markt een belangrijke waarschuwing. Toch blijft er ruimte voor herstel zodra vertrouwen terugkeert. In deze onzekere omgeving zoeken investeerders naar projecten die veiligheid en gebruiksgemak combineren.

Best Wallet Token speelt in op die trend door gebruikers controle te geven over hun digitale activa met een intuïtieve interface. Terwijl macro onzekerheid blijft bestaan, groeit de behoefte aan oplossingen die overzicht bieden binnen een markt die snel verandert.