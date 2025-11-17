Google’s Gemini AI zorgt opnieuw voor veel discussie in de cryptowereld. Volgens het model kan Ripple in de komende vijf jaar maar liefst 14% van alle SWIFT-betalingen overnemen, wat neerkomt op meer dan $20 biljoen per jaar dat via de XRP Ledger zou lopen. Als dat gebeurt, stelt Gemini AI dat XRP nooit op de huidige prijs kan blijven en eerder richting de $50 tot $100 moet stijgen om zo’n enorme hoeveelheid betalingsverkeer aan te kunnen.

Waarom Gemini AI denkt dat XRP zo hard kan stijgen

De AI keek niet alleen naar het huidige betalingsverkeer, maar ook naar de infrastructuur die Ripple de laatste jaren heeft opgebouwd. Ripple is namelijk bezig geweest met een enorme uitbreidingsronde van meer dan $4 miljard, waarbij het bedrijven opkocht die gespecialiseerd zijn in liquiditeit en betalingssoftware. Bekende voorbeelden zijn Hidden Road en GTreasury.

Daarnaast sloot Ripple meerdere partnerships met financiële instellingen die hun internationale betalingen efficiënter willen maken. Volgens Gemini AI zijn dit precies de ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat banken op grote schaal overstappen op XRP als brugvaluta voor internationale transacties.

De AI houdt ook rekening met de politieke situatie. Onder een Trump-administratie verwachten marktvolgers dat er sneller duidelijke regelgeving komt voor crypto in de VS. Ripple heeft jarenlang last gehad van juridische onzekerheid, maar als die verdwijnt, kan dat een enorme stimulans zijn voor de adoptie van XRP.

De timing zou perfect kunnen uitpakken

Volgens Gemini AI is de timing cruciaal. De AI denkt dat er al op korte termijn een belangrijke trigger kan komen: mogelijk wordt er in november of december een XRP ETF goedgekeurd. Dat kan ervoor zorgen dat de koers naar het gebied rond $10 beweegt, wat volgens Gemini de eerste grote sprong in hun scenario zou zijn.

Daarna, wanneer het gebruik van XRP in internationale betalingen echt op gang komt, ziet de AI ruimte voor een veel grotere stijging. De periode tussen 2027 en 2030 wordt genoemd als het mogelijke moment waarop XRP richting de $100 zou kunnen gaan, mits de adoptie zich in hetzelfde tempo blijft ontwikkelen.

Wat experts eerder voorspelden

Het rapport van Gemini AI sluit aan bij eerdere, zeer optimistische voorspellingen. Al langere tijd zijn er analisten die denken dat XRP veel hoger kan komen zodra zijn rol in het wereldwijde betalingsverkeer volledig duidelijk wordt. Sommige analisten noemen zelfs koersdoelen van $700 tot $1000. Het zijn voorspellingen die veel experts nog steeds extreem vinden, maar ze worden wel steeds vaker besproken nu er meer grote partijen interesse tonen.

Seems like today’s hot prediction across 𝕏 is: $XRP to $1,000 by 2030. Agree or disagree? Bullish? This a “save this post for later” moment? — Uphold (@UpholdInc) July 29, 2025

Hoewel deze extreme doelstellingen niet door Gemini AI worden ondersteund, ziet de AI wél een grote kans dat XRP veel hoger komt te staan dan nu, juist omdat internationale betalingen een markt zijn van tientallen biljoenen dollars per jaar.

Voor investeerders die verder willen kijken dan alleen XRP, is er bovendien veel aandacht voor bredere marktontwikkelingen zoals de Bitcoin koers verwachting, aangezien macrobewegingen invloed hebben op alle grote altcoins.

Waarom SWIFT kwetsbaar is voor concurrentie

SWIFT is al tientallen jaren de standaard voor internationale bankbetalingen. Maar het systeem is traag, duur en werkt via verschillende tussenbanken. Gemini AI stelt dat steeds meer instellingen op zoek zijn naar alternatieven die sneller, goedkoper en transparanter zijn.

Ripple biedt met de XRP Ledger een systeem dat betalingen in enkele seconden kan afwikkelen, zonder dure tussenpartijen. Banken die eerder terughoudend waren, zouden door de verbeterde regelgeving en de nieuwe acquisities van Ripple nu wel bereid kunnen zijn over te stappen.

Wat betekent dit voor investeerders?

Hoewel de voorspellingen van Gemini AI ambitieus klinken, bieden ze wel een interessant perspectief. Als XRP daadwerkelijk een deel van SWIFT’s markt overneemt, is een aanzienlijk hogere koers logisch. De vraag blijft natuurlijk of banken wereldwijd snel zullen overstappen, iets wat in de financiële sector nu eenmaal traag verloopt.

Toch wijst de toenemende interesse van institutionele partijen op een verschuiving. De mogelijke komst van een XRP ETF, de nieuwe partnerships van Ripple en de toegenomen duidelijkheid rondom regelgeving kunnen samen zorgen voor een veel sterkere vraag naar XRP dan nu zichtbaar is.

Of XRP echt richting $100 gaat, durft geen enkele analist met zekerheid te zeggen. Maar dat het project sterk gepositioneerd staat voor de komende jaren, wordt steeds duidelijker.

Best Wallet: de opvallende favoriet van Gemini AI

Gemini AI noemt naast XRP ook een duidelijke kanshebber die kan meeliften op een nieuwe golf van adoptie: Best Wallet (BEST). Volgens het model speelt vooral het gebruiksgemak en de snelle groei van de userbase een belangrijke rol. De wallet vormt voor veel nieuwe beleggers de laagdrempelige toegang tot crypto, waardoor het project tijdens grote marktbewegingen meestal extra hard groeit.

De combinatie van geïntegreerde AI-tools, portfolio-tracking en de aankomende tokenlancering zorgt ervoor dat Best Wallet precies op het juiste moment in de markt staat. Als de ETF-goedkeuringen én de toegenomen interesse in XRP zorgen voor een bredere instroom van nieuwe investeerders, dan kan Best Wallet daar volgens Gemini AI direct van profiteren.