Cardano begint 2026 met een opmerkelijke sprong. De Cardano koers steeg vandaag bijna 8% en brak door het $0,36 niveau, waarmee ADA zich schaart tussen de beste altcoin presteerders van de dag. Die beweging komt na een zware december waarin ADA bijna 20% daalde en veel beleggers voorzichtig maakte.

Crypto whale activiteit keert terug

CryptoQuant data laat een duidelijke verschuiving zien. Recente on-chain cijfers tonen toegenomen activiteit van grote holders. Zowel spot als futures data wijzen op grotere orders die de markt binnenkomen.

Wanneer crypto whale spelers beginnen te kopen, stuurt dat een signaal van groeiend vertrouwen. Volgens CryptoQuant versoepelen marktomstandigheden en neemt de koopdruk langzaam toe. Dat ondersteunt het idee dat de huidige beweging meer is dan een willekeurige bounce.

Naast handelsdata laat het Cardano netwerk ook echt gebruik zien. Transactieactiviteit en wallet interacties namen de afgelopen dagen toe. Gebruikers zijn actief bezig op de blockchain in plaats van alleen ADA vast te houden.

DeFi groei signaleert vertrouwen

DefiLlama data laat zien dat de TVL op Cardano de afgelopen 24 uur met 5% groeide naar zo’n $186,46 miljoen. Gebruikers parkeren meer middelen in DeFi protocollen die op het netwerk draaien.

Wanneer meer geld naar DeFi stroomt, toont dat meestal groeiend vertrouwen in het netwerk. Dat kan ook de vraag naar de ADA token verhogen, aangezien veel DeFi protocollen op Cardano draaien en ADA nodig hebben voor transacties en smart contracts.

Die combinatie van whale activiteit en DeFi groei creëert een setup waarin vraag toeneemt terwijl verkoopdruk afneemt. Dat is de mix die prijsbewegingen kan versterken als het aanhoudt.

Waarom stijgt Cardano volgens technische analyse?

Cardano beweegt al maanden binnen een dalend wigpatroon. Dat gebeurt wanneer de prijs blijft dalen maar de verkoop geleidelijk zwakker wordt. Naarmate het bereik smaller wordt, komt er vaak een grote beweging.

Op dit moment houdt ADA stand rond het $0,35 support niveau. Dit gebied helpt de prijs stabiel te houden en kopers stappen langzaam in. Crypto trader Captain Faibik deelde een chart waarop ADA dicht bij het einde van deze dalende wig staat. Hij gelooft dat een uitbraak kan gebeuren als de prijs boven de bovenste trendlijn beweegt.

Zolang ADA boven support blijft, ziet de setup er gezond uit. Als de uitbraak komt, kan de prijs richting de $0,52-$0,55 zone bewegen, wat een Cardano verwachting van bijna 50% stijging zou betekenen.

Cardano verwachting hangt af van volume

Wat traders nu zien is een setup met mogelijkheden, maar geen zekerheid. Whale activiteit geeft momentum, maar zonder volgend volume of als Bitcoin corrigeert, kan ADA net zo snel terugvallen. BTC bepaalt vaak waar altcoins naartoe gaan, ongeacht hun eigen sterkte.

Twee dingen zijn nu bepalend: groeit het volume door, en lukt het om boven die bovenste trendlijn te breken? Gebeurt dat allebei, dan wordt het verhaal sterker. Gebeurt het niet, dan blijft ADA hangen in zijn huidige range zonder doorbraak.

Cardano nieuws: bredere context

Whales kopen en DeFi groeit, maar dat verklaart niet alles. Cardano’s developers blijven doorwerken ongeacht of de markt stijgt of daalt. Upgrades van de afgelopen maanden maken transacties sneller en goedkoper. Het project staat bekend om zijn zorgvuldige aanpak. Peer-reviewed code en gefaseerde uitrol spreken bepaalde institutionele spelers aan die impulsieve lanceringen wantrouwen.

Maar houdt deze beweging stand? Dat weten we pas over een paar dagen. Als whales doorgaan met kopen en de markt breed meegaat, kan $0,52-$0,55 bereikbaar worden. Valt de steun weg, dan zakt ADA terug. Vandaag ziet de cardano koers er sterk uit. Traders kijken nu of volume en marktsentiment volgen. Zonder die twee blijft het bij een korte opleving.

De voordelen van Maxi Doge presale

Terwijl Cardano nieuws momentum pakt door whale interesse, duiken ook projecten op die mikken op retail traders. Maxi Doge ($MAXI) zet in op meme coin hype maar voegt daar staking bij met 70% APY. De presale haalde tot nu toe ruim $4,4 op. Vroege kopers betalen minder dan wat exchanges straks vragen.

Als grotere coins zoals Cardano laten zien dat fundamentals werken, krijgen vaak ook meme projecten met echte functionaliteit meer aandacht. Ontdek nu de voordelen van meme coins en bezoek de website van Maxi Doge.

Nu naar de Maxi Doge presale