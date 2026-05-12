De XRP koers handelt rond $1.45 en zit gevangen in een symmetrische driehoek op de daily chart. Analist ChartNerd ziet de huidige beweging als een tegentrend rally en waarschuwt voor een diepe daling. Tegelijk roepen andere analisten op tot een uitbraak naar boven. Wat gaat Ripple doen?

This is what i'm seeing here 🤔 If $XRP does secure a confirmed breakout on the daily here, the weekly still tells us to respect the current trend with heavy macro resistance above. Looking at this chart, there is a strong possibility that this is just a countertrend rally… https://t.co/b4hKSawqyM pic.twitter.com/ViU5QrYbFE — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) May 10, 2026

XRP rally richting $1.80 in zicht

Volgens onze analisten staat de XRP koers op het punt om de daily driehoek te breken. Een daily close boven $1.45 opent volgens de grafiek de deur naar $1.80. Dat ligt vlak onder de 200-EMA op de daily chart, te vinden op $1.72.

Voor wie de XRP koers verwachting volgt, is dit het eerste belangrijke contactpunt voor een echte XRP rally. Een EMA (exponential moving average) is een gemiddelde dat recente koersen zwaarder meeweegt. Hoe sterker de koers boven die lijn klimt, hoe steviger de trend.

Ons eigen analyseteam noemt $1.45 het kantelpunt tussen risico en kans. Wie een daily candle boven $1.45 ziet sluiten, krijgt waarschijnlijk het sterkste koopsignaal van de afgelopen maanden. Voor een breder beeld op de lange termijn lees je onze XRP verwachting gids.

XRP crash naar $0.90 dreigt zonder reclaim

ChartNerd blijft voorzichtig. Zolang de XRP koers niet sluit boven de Weekly 20 EMA op $1.58 en de Weekly 50 EMA op $1.85, blijft de huidige stijging een tegentrend rally. Zonder herovering van die niveaus dreigt een diepe XRP crash richting $0.90 of zelfs $0.70.

Een deathcross is wanneer een korter gemiddelde onder een langer gemiddelde duikt. Dat is vaak een waarschuwing voor verder dalend Ripple nieuws. Op de wekelijkse Ripple koers ligt zo’n setup nog op de loer.

De situatie is dus tweesnijdend:

Boven $1.45: kans op een snelle stijging naar $1.80 en mogelijk hoger.

Onder $1.35: ruimte voor verdere daling richting de $0.90 zone.

Macro triggers stuwen de Ripple koers deze week

Op donderdag 14 mei 2026 buigt de Amerikaanse Senaatscommissie zich over de CLARITY Act, een wet die heldere regels moet brengen voor digitale tokens. Een positieve markup kan de hele crypto markt een duw geven. Voor lange termijn beleggers is dit Ripple nieuws van groot belang.

Een dag later, op vrijdag 15 mei, loopt de termijn van Fed voorzitter Jerome Powell af. Zijn vermoedelijke opvolger Kevin Warsh staat bekend als meer crypto vriendelijk. Twee evenementen, twee dagen — en de XRP koers verwachting kan totaal omslaan. Wat gaat Ripple doen? De markt geeft antwoord nog vóór het weekend.

