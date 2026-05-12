Op donderdag 14 mei stemt de Senate Banking Committee over de CLARITY Act. Het is een van de grootste stukken Bitcoin nieuws van het jaar. Analisten zien meteen een sprong in de Bitcoin koers richting $90.000 als de wet doorgaat. Maar de Amerikaanse bankenlobby blokkeert nog tot het laatst.

Tillis-Alsobrooks deal: nieuwe regels voor stablecoin yield

De Senate Banking Committee houdt donderdag een markup over de wet. Een markup is een vergadering waar senatoren de tekst van de wet bespreken, aanpassen en daarna stemmen. Lukt dat? Dan gaat de wet door naar de hele Senaat. Vorige week kwam er een grote doorbraak.

Senatoren Thom Tillis en Angela Alsobrooks bereikten een compromis over stablecoin yield. Stablecoin yield is rente die je krijgt als je een stablecoin zoals USDT van Tether vasthoudt, net zoals rente op een spaarrekening. De deal verbiedt deze passieve rente. Wel mogen crypto platformen beloningen geven als je echt iets met je USDT doet, zoals betalen of een transactie sturen.

Coinbase CEO Brian Armstrong steunt de deal. De American Bankers Association probeert tot het laatste moment de wet te kelderen. Vandaag, 12 mei, lopen er nog stevige lobbygesprekken.

🚨 The banking cartel is in full panic mode. 🚨 While Americans were celebrating Mother’s Day with their families, the CEO of the American Bankers Association sent a frantic alert to every bank CEO in the country, demanding “immediate engagement” to lobby Senators and kill… pic.twitter.com/Phd6HsdBXR — Bernie Moreno (@berniemoreno) May 11, 2026

Bitcoin koers richting $90.000 als de wet slaagt

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat betekent dit Bitcoin nieuws voor de koers? Galaxy Digital CEO Mike Novogratz denkt dat de CLARITY Act in juni officieel wordt aangenomen. Volgens hem schiet de Bitcoin koers dan richting $90.000. Vandaag staat BTC rond $81.000.

Volgens analisten zijn de Bitcoin koers verwachting en deze wet duidelijk verbonden. De volgende stappen zien analisten zo:

Een ‘ja’ donderdag breekt de weerstand bij $82.000.

Daarna ligt $90.000 binnen handbereik.

Een volledige Senaatsstemming voor de zomer kan de Bitcoin koers richting $100.000 sturen.

Grote institutionele spelers zoals Blackrock kijken nauwlettend mee. De spot Bitcoin ETFs van Blackrock trekken al maanden flinke instromen. Polymarket geeft de wet 62% kans dit jaar. Een tegenvaller donderdag kan een ‘sell the news’ moment veroorzaken.

XRP en ETH crypto verwachting bij groen licht

Voor XRP zien analisten een uitbraak boven $1,45 als de commissie ‘ja’ zegt. Daarna komen $1,65 tot $1,80 in zicht. Een volledige stemming in de Senaat voor 4 juli kan de XRP verwachting zelfs richting $3 tot $5 stuwen. Ripple’s eigen stablecoin RLUSD krijgt door de nieuwe regels ook een duidelijker speelveld. RLUSD concurreert dan opener met USDT van Tether en USDC.

Voor ETH draait het vooral om duidelijkheid voor DeFi. De wet bevestigt dat ETH een commodity is. Ontwikkelaars krijgen eindelijk juridische bescherming. Dit kan partijen zoals Blackrock overtuigen om hun ETH ETF programma flink uit te breiden. De Ethereum verwachting voor de hele altcoin markt verbetert dan mee.

Spannende dagen voor de crypto bull run

De stemming donderdag om 16:30 Nederlandse tijd is een sleutelmoment. Een ‘ja’ geeft de huidige crypto bull run extra brandstof. BTC, XRP en ETH kunnen dan snel naar nieuwe niveaus. Een ‘nee’ of uitstel zorgt voor een flinke correctie.

De crypto verwachting blijft positief, maar volatiliteit hoort bij een crypto bull run. Houd de stemming en de eerste reacties van Coinbase, Tether en Blackrock de komende dagen nauwlettend in de gaten.

There is a 74% chance the Clarity Act is signed into law in 2026, per Polymarket: pic.twitter.com/C8gXq775G2 — unusual_whales (@unusual_whales) May 10, 2026