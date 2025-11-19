Het CBOE Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF is nu beschikbaar op Robinhood. Daarmee krijgen gewone beleggers voor het eerst eenvoudige toegang tot gereguleerde XRP exposure. Deze lancering valt samen met technische signalen die wijzen op mogelijk momentum richting $5 voor de Ripple koers tegen eind november.

Nieuw XRP ETF maakt Ripple toegankelijk voor retail

Crypto expert XRP Update deelt het nieuws dat het Amplify XRP ETF met ticker XRPM nu live is op Robinhood. Dit betekent een doorbraak voor de toegankelijkheid. Immers kunnen reguliere beleggers nu eenvoudig in XRP investeren zonder dat zij een crypto exchange nodig hebben.

BREAKING: The CBOE Amplify $XRP 3% Monthly Premium Income ETF is now LIVE on Robinhood‼️ Regulated $XRP exposure just became even easier for everyday investors✅ pic.twitter.com/D5yO5cbui0 — XRP Update (@XrpUdate) November 18, 2025

Amplify ETFs presenteert hiermee het eerste Amerikaanse XRP optie inkomen fonds. Het product mikt op 36% jaarlijks rendement uit optiepremies, hoewel dit niet gegarandeerd is. Daarom is het belangrijk dat beleggers de voorwaarden goed begrijpen.

Het fonds bezit niet rechtstreeks XRP. In plaats daarvan gebruikt het XRP-gekoppelde beleggingsproducten. Bovendien schrijft het wekelijks covered call opties om inkomen te genereren. Deze strategie heeft wel een nadeel: bij sterke stijgingen van de XRP koers wordt de winst begrensd door de verkochte opties.

Amplify ETFs announces the first U.S.-listed $XRP option income ETF. $XRPM, Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF, targets 36% annualized option premium income: https://t.co/HckpfYIgoL Explore the fund: https://t.co/AtrMYOLi0i pic.twitter.com/ssZZVIjCFz — Amplify ETFs (@AmplifyETFs) November 18, 2025

De kostenratio ligt op 0,75%, wat acceptabel is voor dit soort gespecialiseerde producten. Toch blijft het verstandig om de kleine lettertjes te lezen. Dit Ripple nieuws laat zien dat financiële producten rond XRP snel uitbreiden. Daarbij wordt het ecosysteem steeds professioneler tijdens deze bull run.

Stijgt de XRP koers eind november?

Onze technische analyse toont dat XRP momenteel probeert af te ketsen van de bovenkant van een bullish flag patroon op de wekelijkse grafiek. Deze formatie duidt erop dat de Ripple koers momentum opbouwt voor een mogelijke doorbraak.

Een bullish flag ontstaat na een krachtige stijging. Daarna volgt consolidatie in een aflopend kanaal. Historisch gezien wijst een doorbraak van de bovenkant op voortzetting van de trend. Voor XRP zou dit kunnen betekenen dat de koers richting $5 beweegt tegen eind november.

Daarnaast versterken de nieuwe crypto ETF producten het positieve sentiment rond XRP. Retail beleggers krijgen steeds meer mogelijkheden via traditionele brokers. Tegelijkertijd tonen ook institutionele partijen interesse. Deze combinatie schept gunstige voorwaarden voor de XRP verwachting op korte termijn.

Het XRP nieuws blijft zich opstapelen met meerdere XRP ETF lanceringen binnen enkele weken tijd. Bovendien blijft de juridische situatie stabiel. Dit geeft beleggers meer vertrouwen. Hierdoor behoort XRP tot de top veelbelovende altcoins die kunnen profiteren van grotere toegankelijkheid en verbeterd sentiment.

Best Wallet speelt in op crypto ETF handelsvolume

De komst van verschillende XRP ETF producten zorgt voor verhoogde handelsactiviteit. Daarnaast neemt ook de volatiliteit toe. Best Wallet heeft daarom specifiek tools ontwikkeld om hiervan te profiteren via geautomatiseerde handelsalgoritmes.

Deelnemers aan de Best Wallet Token presale krijgen toegang tot geavanceerde systemen. Deze analyseren ETF instroompatronen en institutionele orders. Vervolgens passen ze automatisch posities aan tijdens volatiele momenten rond nieuwe lanceringen. Bovendien kunnen houders genieten van marktleidende staking opbrengsten voor passief inkomen.

Het platform combineert dus de toegankelijkheid van ETF’s met professionele handelsfunctionaliteit. Terwijl Robinhood en andere brokers XRP ETF’s aanbieden aan gewone beleggers, zorgt Best Wallet ervoor dat actieve handelaren optimaal kunnen inspelen op de prijsbewegingen die deze producten veroorzaken.

Best Wallet token presale toegang