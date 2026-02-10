Een bekende crypto analist schetst een scenario waarin de XRP koers kan stijgen naar een bandbreedte van 5 tot 7 dollar. Volgens de analyse is er één cruciale factor die eerst moet plaatsvinden voordat zo’n beweging mogelijk wordt.

Crypto analist ziet duidelijk pad voor hogere XRP koers

Volgens de crypto analist draait het scenario niet om korte termijn speculatie, maar om een structurele verandering in marktdynamiek. XRP wordt al langere tijd gezien als een munt met veel potentie, maar ook met stevige remmen op de koersontwikkeling. Die remmen moeten volgens de analist eerst verdwijnen.

In zijn analyse stelt hij dat XRP zich in een fase bevindt waarin de fundamentele waarde niet volledig wordt weerspiegeld in de prijs. Dit komt volgens hem door onzekerheid bij investeerders, die wachten op duidelijke signalen voordat ze grotere posities innemen. Zodra die onzekerheid verdwijnt, kan de markt snel herprijzen.

De analist benadrukt dat eerdere marktcycli laten zien dat grote altcoins vaak lange tijd consolideren voordat ze in korte tijd sterk stijgen. XRP past volgens hem precies in dat patroon.

Ripple nieuws en de cruciale trigger voor beweging

Het belangrijkste Ripple nieuws in deze analyse draait om één specifieke trigger. Volgens de crypto analist moet er eerst duidelijkheid komen over de positie van Ripple binnen het bredere financiële systeem. Zolang die duidelijkheid ontbreekt, blijven grote institutionele partijen voorzichtig.

De trigger waar hij naar verwijst kan verschillende vormen aannemen. Denk aan een doorbraak in adoptie door financiële instellingen of een duidelijke verschuiving in hoe XRP wordt gebruikt binnen betalingsstromen. Zodra dat gebeurt, kan het vertrouwen snel toenemen.

🚨BREAKING 🚨 The White House just announced a meeting TODAY to discuss XRP and the crypto market structure. 🇺🇸 When regulation moves, markets move.

It’s going to be a wild day. 🚀 pic.twitter.com/ZaOOdSlTQm — Maneesh Chaudhary (@yourmaneesh) February 10, 2026

Wat gaat Ripple doen speelt hierbij een centrale rol. Het bedrijf richt zich nadrukkelijk op samenwerking met banken en betalingsverwerkers. Als die strategie leidt tot zichtbare resultaten, kan dit volgens de analist de katalysator zijn die nodig is om een nieuwe fase in te luiden.

Hoeveel kan Ripple waard worden volgens dit scenario

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden wordt door de analist benaderd vanuit marktkapitalisatie en gebruik. In het scenario waarin XRP breder wordt ingezet voor internationale betalingen, neemt de vraag naar liquiditeit toe. Dat heeft direct invloed op de waardering van de token.

De bandbreedte van 5 tot 7 dollar wordt door de analist niet gepresenteerd als einddoel, maar als een logisch tussenstation binnen een grotere cyclus. Deze niveaus zouden volgens hem haalbaar zijn als de markt XRP opnieuw prijst op basis van functie in plaats van sentiment. Zo keken we op 9 februari al of de Ripple koers binnenkort het $10 niveau kan aantikken.

Belangrijk is dat dit scenario geen garantie biedt. Het is afhankelijk van meerdere factoren die samen moeten komen. Toch wijst de analist erop dat de afstand tussen huidige waardering en potentieel groot genoeg is om serieuze interesse te wekken bij beleggers.

XRP koers verwachting op korte en middellange termijn

Op korte termijn blijft de XRP koers volgens de analist vooral gevoelig voor sentiment en bredere marktbewegingen. Zonder de cruciale trigger kan de koers zijwaarts blijven bewegen. Dit zorgt bij sommige beleggers voor frustratie, maar wordt door anderen gezien als een opbouwfase.

De XRP verwachting op middellange termijn verandert zodra de markt signalen opvangt dat adoptie daadwerkelijk versnelt. In dat geval kan de koers snel reageren, mede omdat veel investeerders momenteel aan de zijlijn staan.

De analist waarschuwt dat wie wacht tot volledige bevestiging zichtbaar is, mogelijk een groot deel van de beweging mist. Tegelijk benadrukt hij dat instappen zonder duidelijk plan risico’s met zich meebrengt.

Alternatief voor beleggers die zoeken naar hogere groeipotentie

Hoewel het XRP scenario aantrekkelijk is voor beleggers met geduld, zoeken sommigen ook naar kansen met meer directe groei. Vooral projecten die zich in een vroege fase bevinden, trekken aandacht in periodes waarin grote munten consolideren.

Een voorbeeld dat momenteel besproken wordt is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project richt zich op het uitbreiden van het Bitcoin netwerk met extra functionaliteit, zoals snellere transacties en programmeerbare toepassingen. Omdat het zich nog in een vroege ontwikkelfase bevindt, is het minder afhankelijk van bestaande marktstructuren.

Voor beleggers die geloven in de lange termijn groei van crypto infrastructuur, maar ook ruimte willen laten voor hoger risico en potentieel rendement, kan dit type project een aanvulling zijn naast gevestigde namen zoals Ripple.

