De Ripple koers staat opnieuw in de schijnwerpers. Meerdere AI modellen, waaronder ChatGPT, schetsen een opvallend scenario waarin XRP SWIFT deels overneemt in 2026. Volgens deze analyse kan dat grote gevolgen hebben voor de waarde van XRP.

XRP koers onder de loep bij mogelijke SWIFT adoptie

Het scenario dat momenteel de ronde doet in het laatste Ripple nieuws is gebaseerd op een simpele maar impactvolle vraag: wat gebeurt er als XRP slechts 1% van het jaarlijkse transactieverkeer van SWIFT verwerkt? SWIFT is het dominante internationale betalingssysteem en verwerkt naar schatting zo’n 150 biljoen dollar per jaar aan transacties.

ChatGPT en andere AI modellen stellen dat zelfs minimale adoptie van Ripple technologie binnen dit netwerk al enorme volumes richting XRP kan sturen. Omdat XRP wordt gebruikt als brugvaluta binnen het Ripple netwerk, neemt de vraag automatisch toe wanneer het gebruik stijgt. Dat maakt de XRP koers gevoelig voor zelfs kleine verschuivingen in marktaandeel.

Belangrijk detail is dat het hier niet gaat om een volledige vervanging van SWIFT. De AI modellen houden juist rekening met een gefaseerde integratie, waarbij Ripple oplossingen naast bestaande systemen worden gebruikt.

Wat gaat Ripple doen richting banken en betalingsnetwerken?

De vraag wat gaat Ripple doen is cruciaal binnen deze voorspelling. Ripple richt zich al jaren op banken, betalingsverwerkers en institutionele partijen. In tegenstelling tot veel andere crypto projecten ligt de focus niet op consumenten, maar op infrastructuur achter de schermen.

Volgens de AI analyse sluit dit perfect aan bij de rol die SWIFT nu vervult. RippleNet biedt snellere afwikkeling, lagere kosten en meer transparantie. Dat zijn precies de pijnpunten waar traditionele betalingssystemen tegenaan lopen. De modellen benadrukken dat adoptie waarschijnlijk begint bij grensoverschrijdende betalingen in opkomende markten.

De tijdlijn die ChatGPT schetst is niet kortetermijn bullish, maar juist gericht op 2026 en daarna. Dat maakt deze XRP verwachting vooral interessant voor beleggers die verder vooruit kijken dan de dagelijkse koersbewegingen.

💥BREAKING: BUSINESS LEGEND PATRICK BET-DAVID ($450M) SAYS HE BOUGHT $XRP AND TARGETS $100 IF IT INTEGRATES WITH SWIFT. pic.twitter.com/UfoWCt3q5z — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) February 9, 2026

Kan Ripple 10 dollar worden volgens AI berekeningen?

De meest opvallende vraag blijft natuurlijk: kan Ripple 10 dollar worden? ChatGPT noemt dit geen gegarandeerd scenario, maar wel een logisch gevolg als XRP structureel een rol speelt binnen internationale betalingen.

De berekening is gebaseerd op transactiewaarde, liquiditeitsvereisten en circulerend aanbod. Als XRP dagelijks wordt gebruikt voor het afwikkelen van een fractie van SWIFT transacties, moet er voldoende liquiditeit beschikbaar zijn om die stromen te ondersteunen. Dat impliceert volgens de modellen een hogere waardering per token.

Belangrijk is dat de AI modellen hierbij geen extreme aannames doen over marktdominantie. Slechts 1% marktaandeel wordt al gezien als voldoende om een fundamenteel andere waardering van XRP te rechtvaardigen. Tegelijkertijd waarschuwen ze dat regelgeving, adoptietempo en concurrentie doorslaggevend blijven.

XRP verwachting richting 2026 en verder

De bredere XRP verwachting die uit deze analyse naar voren komt is gematigd bullish. Niet omdat de markt morgen explodeert, maar omdat Ripple zich positioneert in een sector waar schaal en vertrouwen centraal staan. Banken stappen niet snel over, maar als ze dat doen, is de impact groot.

ChatGPT benadrukt dat dit soort scenario’s vooral relevant worden in een stabieler macroklimaat, waarin institutionele partijen weer durven te investeren in nieuwe infrastructuur. Tot die tijd blijft de XRP koers waarschijnlijk gevoelig voor sentiment en algemeen crypto nieuws.

Voor beleggers betekent dit dat de komende jaren vooral in het teken staan van volgen en evalueren. Updates over samenwerkingen, regelgeving en gebruik van RippleNet zullen bepalend zijn. Of XRP uiteindelijk richting 10 dollar beweegt, hangt minder af van hype en meer van daadwerkelijke adoptie.

Wat vaststaat: met deze AI voorspelling is Ripple opnieuw onderwerp van een serieus debat geworden binnen de markt.

