Crypto luistert nauwelijks nog naar de aandelenmarkt. Terwijl beleggers hun geld op de beurs verschuiven, draait de crypto koers op zijn eigen ritme. Deze week komt daar het rentebesluit van de Fed overheen, op dinsdag 28 en woensdag 29 juli.

Crypto koers beweegt bijna los van de aandelenmarkt

De band tussen crypto en aandelen is dit jaar flink losser geworden. Uit cijfers van Coinbase en Glassnode blijkt dat de samenhang tussen Bitcoin en de S&P 500 is gezakt naar 0,12. Eind 2025 was dat nog 0,58. Met de Nasdaq ligt die waarde op 0,21.

Bitcoin lijkt nu veel meer op goud en zilver, met een samenhang van 0,57 en 0,63. Dat valt extra op omdat aandelen juist in een zware rotatie zitten: beleggers stappen uit de dure techhoek en zoeken andere sectoren. Bitcoin doet daar simpelweg niet aan mee.

Analist van het Coinspeaker team noemt het verschil opvallend. “Crypto heeft zich volledig losgemaakt van aandelen en handelt volledig op zijn eigen liquiditeitscyclus”.

Beleggers die naar de Bitcoin koers verwachting kijken, letten daardoor steeds minder op Wall Street en steeds meer op hoeveel geld er wereldwijd rondgaat.

Fed rente blijft woensdag naar verwachting gelijk

De Fed beslist woensdag over de rente. Alle 104 economen in een peiling van Reuters gaan uit van een pauze: de rente blijft dan staan op 3,50 tot 3,75 procent. Van een fed renteverlaging is voorlopig geen sprake meer.

Handelaren zijn minder zeker. Op de futuresmarkt wordt nog altijd ongeveer 34 procent kans op een renteverhoging ingeprijsd, tegen zo’n 13 procent een week eerder. Dure olie en nieuwe importheffingen jagen de inflatievrees aan, terwijl de rente op tienjarige staatsleningen naar 4,69 procent klom.

Die twijfel verklaart deels waarom crypto vandaag zo weinig richting kiest. Wie via crypto futures handelt, houdt rekening met een stevige uitslag zodra het besluit er ligt.

The next FOMC meeting is on Wednesday We are currently seeing the biggest indecision by the markets regarding the expected outcome for some time A hold of current rates is at 62.1%

A 25bps hike is at 37.9% The Fed's upcoming decision is going to be massive pic.twitter.com/03n1z8w8lu — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) July 26, 2026

Bitcoin koers houdt $65.000 vast na vierde weekwinst

De Bitcoin koers staat rond $65.372 en boekte daarmee een vierde weekwinst op rij. De steun ligt tussen $63.800 en $64.200, de weerstand tussen $65.500 en $66.000. Breekt Bitcoin door die bovenkant, dan komt er ruimte omhoog. Zakt de koers onder de steun, dan dreigt een terugval.

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De rust rond de Verenigde Staten en Iran hielp de markt de afgelopen weken vooruit. Toch blijft de stemming voorzichtig: de Fear and Greed Index schommelt rond de 20 tot 30 punten en staat daarmee in het gebied “angst”. Zo’n lage stand ging in het verleden vaker vooraf aan een herstel, al is dat nooit een garantie.

Wat gaat Bitcoin doen na woensdag? Blijft de rente gelijk en houdt de eigen liquiditeitscyclus aan, dan is een test van $66.000 het meest voor de hand liggende scenario. Een onverwachte verhoging kan de hele markt juist snel terugduwen richting $62.000, waarna ook de beste altcoins meestal harder onderuitgaan dan Bitcoin zelf.

Bitcoin Hyper wil Bitcoin sneller en goedkoper maken

Juist omdat crypto steeds meer op eigen kracht draait, kijken beleggers naar projecten die het Bitcoin netwerk zelf verbeteren. Bitcoin Hyper is zo’n project: een laag bovenop Bitcoin die draait op de techniek van Solana. Betalingen zijn daardoor bijna direct klaar en kosten weinig, terwijl de beveiliging van Bitcoin overeind blijft.

Gebruikers kunnen hun BTC via een brug naar die tweede laag sturen en daar betalen, staken of apps gebruiken. De $HYPER token staat in de presale op $0,0337. Een presale blijft een risicovolle inzet zonder koershistorie, dus leg er nooit geld in dat je niet kunt missen.

Bitcoin Hyper presale toegang