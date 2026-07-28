Het crypto nieuws draait vandaag om drie dingen. De Senaat schoof de CLARITY Act opzij, de hele markt kleurde rood en de Ethereum ETF’s haalden veel meer geld op dan die van Bitcoin. We zetten het voor je op een rij.

CLARITY Act opzij voor sanctiewet, ondanks steun van BlackRock

De Amerikaanse Senaat heeft de stemming over de CLARITY Act opnieuw uitgesteld. Deze wet moet duidelijke regels geven voor crypto in de Verenigde Staten. Maar Senaatsleider John Thune koos eerst voor een sanctiewet tegen Rusland en een reeks benoemingen. Ook de uitvaart van senator Lindsey Graham nam kostbare tijd in beslag.

Toch groeit de steun uit de financiële wereld. Grote namen als BlackRock, Goldman Sachs en Franklin Templeton spraken zich uit vóór de wet. Goldman Sachs-topman David Solomon zei de CLARITY Act graag vooruit te willen helpen, zodat er eindelijk marktregels komen. De wet heeft nog negen stemmen extra nodig om de grens van 60 in de Senaat te halen.

Ook Ripple dringt aan, want de ripple XRP clarity act zou XRP eindelijk zekerheid geven. CEO Brad Garlinghouse riep op om door te pakken. Beleggers houden daarom de XRP koers verwachting scherp in de gaten.

Een nieuwe kans komt er mogelijk snel. De Senaat kan de wet volgens ingewijden begin augustus alsnog behandelen, vlak voor het zomerreces. Lukt dat niet, dan schuift de beslissing verder op. Voor de hele markt is dat spannend, want duidelijke regels trekken doorgaans nieuw geld aan.

My thoughts exactly…. Perfect can't be the enemy of good. Let's get this done! https://t.co/niu0IGURNB — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 22, 2026

Waarom daalt crypto vandaag? Bitcoin en Ethereum zakken voor Fed besluit

Waarom daalt crypto vandaag? Vooral door afwachten. De Bitcoin koers zakte 2,8 procent naar $63.100 en de Ethereum koers verloor 3,5 procent tot $1.872. Beleggers nemen minder risico vlak voor een belangrijk moment.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Op woensdag 29 juli maakt de Fed haar rentebesluit bekend. De fed rente bepaalt hoe duur lenen is en dat raakt ook de cryptomarkt. Blijft de rente hoog, dan kiezen beleggers vaker voor veilige spaarproducten in plaats van risicovolle munten. Donderdag volgen nog cijfers over de economie en de inflatie.

De onzekerheid maakt de markt nerveus. Analisten noemen deze week een “volatiliteitsval”, omdat een kleine verrassing de koersen hard kan bewegen. Hoe de Bitcoin koers verwachting daarna loopt, hangt sterk af van de woorden van de Fed.

Ethereum koers vs Bitcoin: ETF’s trekken driemaal meer geld

De Ethereum koers kreeg deze week steun uit een opvallende hoek. Beleggers stopten via ETF’s veel meer geld in Ethereum dan in Bitcoin. De Ethereum ETF’s haalden $103,9 miljoen op, tegen slechts $33,8 miljoen voor de Bitcoin ETF’s. Dat is bijna drie keer zoveel.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Bij Bitcoin was het een wisselvallige week. Eerst stroomde er geld in, daarna liep het aan het einde van de week juist hard weg. Fondsen als BlackRock’s IBIT zagen miljoenen vertrekken, terwijl de instroom bij Ethereum elke dag positief bleef. Voor wie de Ethereum verwachting volgt, is dat een belangrijk signaal.

Volgens analisten kiezen grote beleggers steeds vaker voor Ethereum. Of deze trend doorzet, hangt straks af van de Fed en de politiek in Washington. Zolang de rente en de nieuwe cryptowet onzeker blijven, blijft de markt beweeglijk. Beleggers doen er goed aan het nieuws de komende dagen op de voet te volgen.