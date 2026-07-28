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XRP koers test cruciale steun bij $0,85 tot $0,88

EGRAG Crypto volgt XRP al jaren en ziet nu iets bijzonders gebeuren. Volgens hem is de munt uitgebroken uit een symmetrische driehoek die meerdere jaren liep. Zo’n patroon ontstaat wanneer de koers steeds kleinere schommelingen maakt, tot er uiteindelijk een duidelijke uitbraak volgt.

#XRP The Macro Retest Is Here ( $6.4 or $30) 🎯: Measured-move targets:

🟢 Green target: $6.40

▫️The $6.40 target is the first major ⚪️ White target: $30

▫️The $30 target represents the full macro measured move but only after $XRP confirms acceptance above the previous… pic.twitter.com/C1WgRrCn3m — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 27, 2026

Nu XRP boven die driehoeklijn staat, test de koers of de uitbraak ook echt standhoudt. De cruciale zone ligt tussen $0,85 en $0,88. Daar komen de oude driehoeklijn en de maandelijkse 111 EMA, een langetermijngemiddelde dat trends volgt, precies samen. Blijft de koers boven dit gebied, dan blijft het bullish scenario overeind.

Weg omhoog voor XRP loopt via $1,23 en $1,65

Houdt de steun stand, dan wijst EGRAG naar de volgende horde. Eerst moet de XRP koers verwachting zich richten op de zone tussen $1,23 en $1,65. Daar hielden verkopers de koers eerder al vaker tegen.

Breekt XRP daar doorheen, dan komt de zone van $3,00 tot $3,50 in beeld. Volgens de analist is dat de volgende logische stap in het herstel, zolang de koers boven de steunzone blijft en geen nieuwe lagere top vormt.

Hoeveel kan XRP waard worden? Koersdoelen van $6,40 tot $30

Wie zich afvraagt hoeveel kan XRP waard worden, kijkt volgens EGRAG naar twee meetdoelen. Het eerste ligt op $6,40, berekend met de klassieke meetmethode voor driehoekpatronen. Het tweede en meest ambitieuze doel ligt op $30, mocht de bredere structuur heel blijven.

De analist deelde zijn analyse deze week op X, waar hij stelt dat de recente uitbraak van XRP de grootste in jaren is en dat deze een rally richting $6,40 en $30 kan voeden.

Zulke koersdoelen zijn scenario’s, geen garanties. Toch is er meer Ripple nieuws dat het verhaal ondersteunt. Los van de grafieken groeit ook het praktische gebruik van XRP: Ripple bouwt met de AI Starter Kit aan automatische betalingen op het XRP Ledger. Wat gaat Ripple doen op de langere termijn? Vooral inzetten op dit soort praktisch gebruik, naast de koersbeweging zelf.

Ook Bitcoin Hyper profiteert van de bredere rally-verwachting

Terwijl beleggers de XRP koers in de gaten houden, kijken diezelfde beleggers ook naar nieuwe projecten met groeipotentie. Bitcoin Hyper bouwt een snelle laag boven op Bitcoin met een Solana virtual machine, zodat transacties sneller en goedkoper worden dan op de originele Bitcoin koers keten.

Het project haalde in de presale al miljoenen dollars op en beloont vroege deelnemers met staking beloningen. Voor beleggers die naast de XRP koers ook naar de beste altcoins zoeken, is dit een project om in de gaten te houden.

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