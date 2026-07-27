Het Ripple nieuws van vandaag komt uit drie hoeken. In Washington tikt de klok voor de belangrijkste cryptowet van dit jaar, op de XRP Ledger betalen AI-agenten elkaar in hoog tempo en de stablecoin RLUSD krijgt er partners bij. De XRP koers blijft er rustig onder.

Ripple XRP CLARITY Act blijft negen stemmen tekort

De CLARITY Act staat op ongeveer 51 stemmen in de Senaat, allemaal van Republikeinen. Voor de volgende stap zijn 60 stemmen nodig, dus er missen er nog negen. Voor de hele markt, en dus ook voor de XRP koers verwachting, is dit het belangrijkste dossier van deze zomer.

De Senaat gaat op 7 augustus met zomerreces en dat is de harde deadline. Lukt het niet, dan schuift de wet door naar een agenda die daarna vol staat met defensie en begroting. Het gevecht gaat niet over crypto zelf, maar over ethiek: zeven Democratische senatoren vinden dat de wet te weinig regelt rond belangenverstrengeling, consumentenbescherming en witwassen. De commissie voor bankzaken keurde het voorstel op 14 mei al goed met 15 tegen 9 stemmen.

Voor XRP verandert de wet minder dan veel mensen denken. De rechtszaak van Ripple met de SEC is al afgerond, dus de status van de munt staat niet meer ter discussie. De CLARITY Act verdeelt vooral het toezicht tussen de SEC en de CFTC en geeft grote partijen vaste regels om producten aan te bieden.

XRP Ledger passeert 1,4 miljoen AI-transacties

Op de XRP Ledger zijn inmiddels 1.434.517 betalingen gedaan die door AI-agenten zijn gestart, verdeeld over 129 winkeliers die meedoen. Op 8 juli stond de teller nog op één miljoen, dus het gaat snel.

De groei komt na de AI starter kit die Ripple in juni uitbracht. Die tools laten agenten via het x402 protocol zelf kleine bedragen afrekenen, bijvoorbeeld voor het gebruik van een API of voor data. De bedragen blijven laag: bij elkaar ging er zo’n 4.463 XRP door heen.

“Ik denk dat we door de 10 miljoen heen knallen en misschien zelfs 100 miljoen halen binnen een paar jaar”, zei Ayo Akinyele, hoofd engineering bij RippleX.

RLUSD krijgt Ripple Mint, Notabene en rendement bij Binance

Ripple lanceerde op 23 juli Ripple Mint. Met dat platform kunnen instellingen RLUSD zelf aanmaken, inwisselen en beheren, via een scherm of via een API. Zo regelen banken en bedrijven hun stablecoin-stromen automatisch, ook over meerdere blockchains heen.

Meet Ripple Mint. A unified platform for institutions to access, mint, redeem, and manage $RLUSD. Built for scale with both UI and API access, Ripple Mint gives institutions the flexibility to automate stablecoin operations, integrate RLUSD into existing systems, and manage… — Ripple (@Ripple) July 23, 2026

Daarnaast investeerde Ripple in Notabene, een platform voor compliance. RLUSD komt in Notabene Flow, dat meer dan 2.300 instellingen in meer dan 100 landen verbindt en jaarlijks zo’n $2 biljoen aan volume verwerkt.

“Institutionele adoptie vraagt om vertrouwde identiteit, compliance en toestemming voordat er waarde beweegt”, zegt Jack McDonald, SVP Stablecoin bij Ripple.

Ook Binance doet mee: houders van RLUSD krijgen daar tot 22,25% rendement plus wekelijkse XRP-beloningen.

XRP koers rond $1,11 terwijl XRP whales bijkopen

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

De XRP koers staat rond $1,11 en zakte terug van een weektop van $1,16. De eerste weerstand ligt op $1,18, daarboven wacht $1,28. Naar beneden zit de belangrijkste steun tussen $1,02 en $1,04, met $1,00 als psychologische bodem.

Ondertussen kopen XRP whales stil bij. Wallets met 100.000 tot 100 miljoen XRP breidden hun bezit in vijf weken met 2,8% uit, ongeveer 600 miljoen munten. Dat is geen garantie voor een stijging, maar het laat zien dat grote partijen de dip gebruiken om in te stappen. Wat de XRP whales precies verwachten, blijft gissen.

Wie XRP kopen overweegt via crypto exchanges, weegt dus twee dingen tegen elkaar af: een wet die alsnog kan stranden en een netwerk dat steeds meer echt gebruik krijgt. De stemming rond de CLARITY Act bepaalt op korte termijn de richting, het gebruik van de XRP Ledger op langere termijn.