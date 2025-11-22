Tijdens de huidige crypto crash biedt Bitcoin dankzij de hoge marktkapitalisatie een vorm van zekerheid. Investeerders die op zoek zijn naar de beste crypto om nu te kopen komen echter niet bij de moeder aller tokens uit. Sommige altcoins presteren beter dan de Bitcoin koers, of zullen dat in 2026 waarschijnlijk gaan doen. Tijd voor een top 3 crypto!

Bitcoin koers gaat door diepe crypto crash

Het gaat niet goed met de koers van de grootste tokens, en exemplarisch hiervoor is de huidige status van BTC. De bekende cryptomunt daalde in de afgelopen week richting de $80.000; over dertig dagen gezien is hiermee nu sprake van een verval van bijna 25%.

Desondanks zoeken veel investeerders veiligheid bij de Bitcoin koers: deze token heeft immers een enorme marktkapitalisatie ($1,6 biljoen), waardoor de munt minder volatiel is dan de beste altcoins.

Deels hebben deze investeerders gelijk, aangezien concurrerende crypto’s als Solana en Ethereum in dezelfde periode grotere verliezen kenden (beiden meer dan 30%). Wanneer de crypto markt als geheel weer stijgt, hebben Bitcoin investeerders echter minder rendement dan traders die nu in deze verlieslatende altcoins stappen.

Dankzij hun lagere marktkapitalisatie kunnen kleine cryptomunten extreem groeien, en kan er zelfs een altseason ontstaan. Hiervan is sprake wanneer de 75 van de 100 grootste cryptomunten het beter doen dan Bitcoin.

Top 3 crypto om nu in te investeren

Wanneer je op zoek bent naar de beste crypto om nu te kopen, lijkt het verstandig Bitcoin voorlopig links te laten liggen. Welke crypto kopen geeft je een goede kans op hogere rendementen? Op de redactie houden we vooralsnog de volgende top 3 crypto aan:

Ripple – $XRP Cardano – $ADA Best Wallet Token – $BEST

Lees snel verder om erachter te komen waarom juist deze tokens volgens ons de beste crypto investeringen van dit moment zijn.

Ripple: token blijft crypto nieuws beheren

In de huidige cyclus doet de Ripple koers het vooralsnog beter dan die van Bitcoin. De token staat weliswaar op fors verlies (-22% in de afgelopen dagen), maar dit is wel beter dan de prestaties van vergelijkbare altcoins zoals Solana en Ethereum. Opvallend daarbij is dat de token over het gehele jaar gezien nog steeds flink in de plus staat (+69%).

Er zijn genoeg verklaringen voor de goede prestaties van XRP: regulatoire duidelijkheid nu de SEC rechtszaak voorbij is, de lancering van de eerste XRP ETFs, en partnerschappen met grote institutionele partijen zijn slechts enkele voorbeelden. Ook de rebranding naar Ripple Prime en het verkrijgen van een banklicentie dragen bij aan de bullish verwachtingen rondom Ripple.

Milestone day for the XRP community! This morning, the Bitwise XRP ETF began trading on NYSE (ticker: $XRP). With today’s launch, investors have a new, convenient way to get spot exposure to XRP, the crypto asset looking to disrupt the $250 trillion market for global payments.… pic.twitter.com/DA295tl6tO — Bitwise (@BitwiseInvest) November 20, 2025

De token blijft zodoende volop in de aandacht van het crypto nieuws staan, wat ervoor zorgt dat zowel institutionele partijen als retailers instappen.

De vergaande adoptie van de token, bijvoorbeeld dankzij de samenwerking met betaalsysteem SWIFT, zorgt er wat ons betreft voor dat XRP een top 3 crypto is. Een terugkeer naar de $3 lijkt op termijn waarschijnlijk voor de Ripple koers.

Cardano: is Cardano oversold?

Ook Cardano lijkt een goede crypto te zijn om nu te kopen, alhoewel de achtergrond van de token wel wat anders is dan die van Ripple. De Cardano koers presteert namelijk al langere tijd ronduit slecht. In de afgelopen maand ging er bijna 40% van de waarde van de token verloren.

Desondanks is lang niet iedereen negatief over de token. Analisten benadrukken inmiddels dat op vrijwel alle timeframes de Cardano koers een ‘oversold’ signaal geeft. Dit wil zeggen dat de token nu te veel wordt verkocht, en dus ook onder de eigenlijke waarde staat.

Cardano’s $ADA heavily oversold on all their timeframes and you are selling here? pic.twitter.com/rABZmExjyL — JB (@JB_CNFT) November 21, 2025

Cardano heeft verschillende intrinsieke voordelen die de token vooruit helpen tijdens dalende markten: zo kent Cardano een enorm aantal lange-termijn investeerders, met meer interesse in technologie dan in financieel gewin. Het feit dat alle ontwikkelingen op het platform wetenschappelijk onderbouwd zijn, zorgt bovendien voor meer zekerheid onder traders.

Hierdoor is het goed mogelijk dat de Cardano koers binnenkort weer zal gaan stijgen, mogelijk met market beating gains. Op de korte termijn lijkt een groei naar $0,68 (de waarde van voor de crash) het voornaamste doel.

Best Wallet Token: laatste kans voor potentiële x1000

Best Wallet Token is in onze top 3 een vreemde eend in de bijt, aangezien deze cryptomunt nog niet tot de grootste altcoins van het moment behoort. $BEST is echter een token met een enorme potentie; sommige analisten sluiten niet uit dat de munt x1000 of meer haalt.

$BEST is de eigen cryptomunt van Best Wallet, een van de snelst groeiende ‘alles-in-één’ cryptoplatformen. Je kunt bij Best Wallet tokens kopen op de gedecentraliseerde exchange, deze bewaren in de eigen crypto wallet van het platform, tokens staken, en nieuwe crypto kopen bij de eigen launchpad. In de komende maanden wil Best Wallet 40% van de non-custodial crypto wallet markt in handen hebben.

Met $BEST krijg je extra voordelen op het platform, zoals hogere stakingopbrengsten en lagere transactiekosten. Het is hiermee een soort gedecentraliseerde tegenhanger van de BNB token.

Momenteel zit Best Wallet Token in de allerlaatste fase van haar presale. De $17,2 miljoen die tot nu toe voor de cryptomunt opgehaald is, geeft een helder signaal: het vertrouwen onder investeerders dat $BEST een van de beste crypto’s om nu te kopen is, is groot.

