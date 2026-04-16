Japan zet een grote stap in crypto adoptie. Rakuten Wallet voegde op 15 april XRP toe als betaalmiddel voor haar 44 miljoen gebruikers. Dit Ripple nieuws opent de deur naar betalingen bij meer dan 5 miljoen winkels.

Wat betekent de Rakuten listing voor wie XRP wil kopen?

Rakuten is het grootste e-commerce platform van Japan, vergelijkbaar met Amazon. Het bedrijf beschikt over een eigen betaalapp (Rakuten Pay) met 44 miljoen gebruikers en meer dan 5 miljoen aangesloten winkels. Sinds 15 april kunnen al die gebruikers XRP kopen via de Rakuten Wallet.

Wat deze integratie bijzonder maakt is de koppeling met het Rakuten loyalty programma. Het bedrijf heeft meer dan 3 biljoen punten uitstaan, goed voor zo’n $23 miljard. Anders dan bij traditionele crypto exchanges kunnen gebruikers die punten direct omzetten in XRP zonder eerst fiat geld te storten.

Impact op de XRP koers en vergelijking met ETF instroom

De schaal van deze integratie is moeilijk te onderschatten. Ter vergelijking: XRP ETF’s in de VS trokken sinds hun lancering in november 2025 zo’n $1,2 miljard aan instroom aan. Rakuten opent in één klap een kanaal naar $23 miljard aan converteerbare punten.

De XRP koers reageert voorzichtig positief en staat op het moment van schrijven rond de $1,39. Analisten kijken vooral naar wat er gebeurt zodra Rakuten gebruikers daadwerkelijk punten omzetten. Zelfs een klein percentage van die $23 miljard kan flinke koopdruk opleveren en een XRP rally in gang zetten.

This is massive. I don’t have first hand experience regarding the significance of Rakuten in Japan, but the numbers speak for themselves. What is exciting about this is that it starts the foundation for a very important company and consumer use case, where both sides win.… https://t.co/HHX9SWe0mk — Jay Nisbett (@JayNisbett) April 13, 2026

XRP koers verwachting: Ripple stijgt in adoptie

De grote vraag is hoeveel kan Ripple waard worden als dit soort integraties doorzetten. Japan is een van de meest crypto vriendelijke landen ter wereld en Rakuten is daar het grootste platform.

Er staat bovendien nog meer op de planning. Rakuten wil in Q3 2026 ook Rakuten Bank koppelen aan het platform. Dat zou 17 miljoen bankklanten direct toegang geven tot XRP. De XRP verwachting wordt hierdoor steeds optimistischer onder analisten.

De kernpunten van de Rakuten integratie op een rij:

44 miljoen gebruikers krijgen directe toegang tot XRP via Rakuten Pay

Meer dan 5 miljoen winkels in Japan accepteren betalingen via het platform

$23 miljard aan loyalty punten is direct converteerbaar naar XRP

Rakuten Bank koppeling gepland voor Q3 2026 met 17 miljoen extra klanten

Wat kunnen beleggers verwachten?

Ripple stijgt niet alleen in koers maar vooral in real-world gebruik. De Rakuten integratie bewijst dat XRP wegbeweegt van puur speculatief handelen naar een token voor dagelijkse betalingen. Wie nadenkt over welke crypto kopen de moeite waard is, kan deze ontwikkeling moeilijk negeren.

De XRP koers verwachting is hierdoor positiever dan voorheen. Of dit het startschot is van een langdurige XRP rally hangt af van de conversie van loyalty punten, de geplande bankintegratie en het bredere regelgevende klimaat. Met zoveel nieuwe gebruikers is de vraag hoeveel kan Ripple waard worden relevanter dan ooit. Eén ding is duidelijk: dit Ripple nieuws uit Japan verdient de aandacht van iedere crypto belegger.