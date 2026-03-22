Bitcoin blijft rond de 70.000 dollar schommelen en dat zorgt voor twijfel bij beleggers. Toch blijven sommige bekende namen positief over de lange termijn.

Arthur Hayes, medeoprichter van BitMEX, herhaalt opnieuw zijn verwachting voor Bitcoin. BitMEX is een handelsplatform voor crypto. Volgens Hayes kan Bitcoin richting 250.000 dollar gaan tegen het einde van 2026. Dat zou een stijging van ongeveer 250% betekenen vanaf het huidige niveau.

Arthur Hayes blijft positief over Bitcoin

Arthur Hayes staat bekend als een uitgesproken stem binnen de cryptomarkt. Hij heeft eerder al hogere koersdoelen genoemd voor Bitcoin. In een recente interview bevestigt hij dat zijn verwachting niet is veranderd.

Bitcoin staat momenteel rond de 70.000 dollar. In deze Bitcoin koers verwachting betekent dat dat een koers van 250.000 dollar ruim boven de vorige piek ligt. Die piek lag rond 126.000 dollar in 2025.

Hayes legt uit dat grote economische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Hij wijst onder andere op mogelijke spanningen tussen landen. Volgens hem kunnen centrale banken dan meer geld in omloop brengen.

Wanneer er meer geld wordt geprint, daalt vaak de waarde van traditionele valuta. Sommige beleggers zoeken dan alternatieven zoals Bitcoin. Dat kan de vraag naar Bitcoin vergroten.

Waarom Bitcoin nog niet stijgt

Op dit moment beweegt Bitcoin vooral binnen een vaste band. De koers ligt vaak tussen 60.000 en 74.000 dollar. Dit heet consolidatie. Dat betekent dat de prijs tijdelijk geen duidelijke richting kiest.

Volgens Hayes is timing belangrijk. Hij gaf aan dat hij zelf nog zou wachten met kopen. Hij kijkt vooral naar het beleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

Als deze centrale bank de rente verlaagt of meer geld toevoegt aan de economie, kan dat de cryptomarkt ondersteunen. Lagere rente betekent dat lenen goedkoper wordt en beleggers meer risico durven nemen.

Bitcoin verwachting volgens analisten

Bitcoin werd recent afgewezen rond het niveau van 76.000 dollar. Daarna zakte de koers terug naar de zone tussen 69.000 en 70.000 dollar. Dit niveau wordt gezien als een belangrijk steunpunt. Steun is een prijs waar de koers vaker stabiliseert.

Volgens analist Ted Pillows kan Bitcoin opnieuw stijgen als deze zone standhoudt. Blijft de koers boven dit niveau, dan kan er een herstel volgen. Zakt Bitcoin eronder, dan neemt de kans toe dat er al een lokale top is bereikt. Een lokale top is een tijdelijk hoogste punt.

Deze situatie laat zien dat de markt op een belangrijk moment zit. Sommige analisten kijken naar dit soort prijsniveaus om de volgende richting te bepalen.

Tegelijk blijven andere analisten, zoals Arthur Hayes, positief over de lange termijn. Hij kijkt vooral naar macro-economie. Dat is het grote plaatje van de economie, zoals rente en geldhoeveelheid.

Bitcoin Layer 2: waarom beleggers vooruit kijken

Terwijl Bitcoin rond de 70.000 dollar blijft schommelen, kijken sommige beleggers verder dan alleen de korte termijn koers. De verwachting van Arthur Hayes laat zien dat er op lange termijn nog veel beweging mogelijk is.

Tegelijk vragen sommige investeerders zich af welke crypto kan profiteren als Bitcoin verder groeit. Daarbij kijken zij ook naar projecten die inspelen op de beperkingen van het netwerk.

Een voorbeeld daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project richt zich op het sneller en goedkoper maken van Bitcoin transacties via een Layer 2 oplossing.

Bitcoin kan sterk stijgen volgens sommige analisten, maar het netwerk heeft ook beperkingen. Transacties kunnen traag zijn en kosten lopen soms op. Layer 2 oplossingen proberen dit op te lossen door een deel van de activiteit buiten het hoofdnetwerk te verwerken.

De presale van Bitcoin Hyper heeft inmiddels meer dan $31,6 miljoen opgehaald. Het project biedt daarnaast een staking rendement van 37% per jaar. Volgens de roadmap staat de lancering gepland voor begin 2026.

Let op: investeren in presales brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek.

Belangrijkste punten

Bitcoin beweegt momenteel rond de 70.000 dollar zonder duidelijke richting

Arthur Hayes verwacht een mogelijke stijging richting 250.000 dollar in 2026

Beleggers kijken ook naar oplossingen voor snellere Bitcoin transacties

Layer 2 projecten proberen de beperkingen van het netwerk te verbeteren