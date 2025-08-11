Binance en BBVA hebben een samenwerking aangekondigd die de crypto custody sector ingrijpend kan veranderen. Door een nieuw off-exchange model worden crypto assets van institutionele beleggers niet langer direct bij de exchange bewaard, maar veilig opgeslagen bij de gereguleerde Europese bank BBVA, volledig in lijn met MiCA. Dit moet de beveiliging, transparantie en het vertrouwen in de markt naar een nieuw niveau tillen.

Off-exchange custody Binance en BBVA verhoogt beveiliging en vertrouwen

De kern van deze samenwerking is dat beleggers hun digitale activa buiten Binance zelf opslaan. In plaats van op exchange-servers, die vaak doelwit zijn van hackers, worden de assets bewaard op de infrastructuur van BBVA. Deze bank heeft al een sterke reputatie op het gebied van internationale compliance en streng toezicht.

Volgens marktcijfers is het gebruik van bankcustody voor crypto in de afgelopen 18 maanden met ruim 45% gegroeid. Analisten verwachten dat dit partnerschap het tempo verder zal versnellen. Doordat de opslag los staat van de handelsactiviteiten, neemt het risico op verlies door een exchange crash of interne fraude aanzienlijk af.

Technisch voordeel van Binance off-exchange opslag

Bij on-chain custody is de belegger volledig afhankelijk van private keys en smart contracts. Hoewel dit decentrale vrijheid biedt, zijn smart contracts regelmatig doelwit van exploits. Sinds 2022 is wereldwijd meer dan $2,2 miljard verloren gegaan door hacks op wallets en contracten.

Off-exchange custody bij een partij als BBVA werkt anders. Assets worden ondergebracht in cold storage, met meervoudige verificatie en fysieke beveiliging. Daarnaast gelden dezelfde audit- en verzekeringsregels als bij traditionele bankdeposito’s. Voor institutionele beleggers betekent dit dat er niet alleen een extra beveiligingslaag is, maar ook juridische bescherming bij calamiteiten.

Impact voor institutionele adoptie

Het partnerschap speelt in op een duidelijke vraag in de markt. Grote fondsen, family offices en bedrijven willen wel blootstelling aan crypto, maar niet het operationele risico van self-custody of het vertrouwen op een enkele exchange. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges.

Met de Binance-BBVA oplossing krijgen ze toegang tot de liquiditeit en handelsmogelijkheden van ’s werelds grootste exchange, terwijl hun bezittingen buiten bereik blijven van operationele risico’s binnen diezelfde exchange. Dit is in lijn met de Europese MiCA-regelgeving, die juist eist dat custody en handelsactiviteiten gescheiden worden.

Volgens voorlopige schattingen kan in de komende twee jaar meer dan 80% van de crypto assets van institutionele beleggers in de EU onder bankcustody vallen. Het feit dat een topbank als BBVA en een marktleider als Binance dit model nu samen aanbieden, kan deze verschuiving versnellen.

Toekomst van crypto custody onder MiCa

De invoering van MiCA op 30 december 2024 heeft de spelregels in Europa veranderd. Custody-diensten moeten nu voldoen aan strikte eisen op het gebied van audits, reserves en transparantie. De samenwerking tussen Binance en BBVA sluit naadloos aan op deze vereisten en kan daarmee als blauwdruk dienen voor toekomstige deals tussen banken en crypto-exchanges.

De vraag is of dit model de originele, meer decentrale filosofie van crypto zal beperken of juist een sterke basis legt voor grootschalige adoptie. Voorlopig lijkt de markt het positief te ontvangen. Institutionele beleggers zien het als een kans om veilig te opereren, terwijl de drempel voor toetreding lager wordt.

Met deze stap zetten Binance en BBVA een nieuwe standaard in de sector. Als dit partnerschap succesvol blijkt, kan het niet alleen de manier waarop grote beleggers hun crypto bewaren veranderen, maar ook de rol van traditionele banken in het digitale tijdperk opnieuw definiëren.

