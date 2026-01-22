Binance zet RLUSD live en dat is meteen een test voor de XRP koers. De crypto exchange opent nieuwe paren en lokt volume met een zero fee actie. Ripple noemt het zelf een belangrijke stap. Brad Garlinghouse reageert ook. Hij noemt het “eXtRemely Positive”. Wat gaat Ripple doen, en kan XRP weer door de $2 heen dit weekend?

Binance maakt RLUSD verhandelbaar met nieuwe paren

De timing is strak. Binance meldt dat RLUSD op 22 januari om 08:00 UTC live gaat op spot. Er komen drie paren bij: RLUSD/USDT, RLUSD/U en XRP/RLUSD. Dat laatste is de interessante. Want dan krijgt XRP een directe route naar een dollar stablecoin die bij Ripple hoort. Niet via een omweg, maar in één stap.

Binance will list Ripple USD (RLUSD) and introduce a zero-trading-fee promotion for RLUSD. Find out more 👉 https://t.co/DBPQphsYci pic.twitter.com/wtceivebNW — Binance (@binance) January 21, 2026

Binance plakt er ook een actie op. Voor RLUSD/USDT en RLUSD/U rekent de beurs tijdelijk geen maker- en takerfees. Dat trekt vaak snelle traders aan. Denk aan market makers en arbitrage. Die willen vooral volume en strakke spreads. En precies dat kan doorsijpelen naar XRP paren, zeker rond de start. Omdat Binance niet actief is in Nederland, hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges die wel beschikbaar zijn.

RLUSD geeft een nieuwe route voor liquiditeit

Stablecoins zijn de brandstof van de markt. Als een nieuwe stablecoin op een grote beurs komt, gaat het niet alleen om “nieuw”, maar ook om routing. Geld moet makkelijk kunnen bewegen en met RLUSD kan dat nu op Binance. Dat maakt het eenvoudiger om in en uit XRP te stappen, zonder steeds te wisselen via andere routes.

Belangrijk detail is dat de listing start op Ethereum. Ripple zegt erbij dat XRPL “coming soon” is. Dat betekent dat RLUSD nu al bereik krijgt op de grootste beurs, terwijl de eigen chain integratie later volgt. Dat is slim. Eerst distributie en handelsvolume, daarna de verdere uitrol.

XRP koers botst met de 200 EMA

Op de grafiek zie je duidelijk waar de druk zit. XRP staat rond $1,94 – $1,95. De koers probeerde eerder een grotere rally, maar zakte daarna hard terug. Nu stabiliseert hij, maar hij loopt nog tegen weerstand aan.

De 200 EMA ligt rond $2,03 en werkt nu als een soort dak. Zolang XRP daaronder blijft, hebben verkopers nog invloed. Bovenin zie je ook een duidelijke zone rond $2,19. Dat niveau werd eerder afgewezen. Hoger ligt nog een grotere weerstand rond $2,40 van de vorige piek. Dit is in lijn met Gemini AI die voorspelt dat Bitcoin deze week doorbreekt en XRP en Cardano volgen.

Aan de onderkant is de steun belangrijk. Je ziet een zone rond $1,90 waar de koers telkens weer op leunt. Daaronder ligt een lagere steun rond $1,857. Dat niveau wil je niet verliezen, want dan krijg je sneller paniek in het weekend.

XRP koersverwachting hangt af van volume dit weekend

De indicatoren zijn gemengd, maar niet hopeloos. De RSI staat rond 45. Dat is geen bull feest, maar ook geen extreme zwakte. Het zegt vooral dat het momentum nog neutraal is. De MACD zit nog onder nul, dus het grotere plaatje voelt nog niet echt bullish. Wel zie je dat de daling afzwakt en dat er weer wat herstel in komt.

Daarom draait het dit weekend vooral om volume. Trekt XRP/RLUSD meteen traders aan? En blijft dat volume hangen na de eerste hype? Als de spreads strak worden en er echte koopdruk komt, dan kan XRP sneller terug naar $2. De XRP verwachting voor de lange termijn blijft positief.

Wat gaat Ripple doen na deze stap?

Een listing is geen garantie voor een pump. Maar een listing met fee-actie en een nieuw XRP pair kan wel een katalysator zijn. Zeker als traders weekend volatiliteit spelen en op een doorbraak gokken.

De simpele lijn voor nu is dat het boven $2,03 weer positief wordt. En als XRP daarna ook $2 vasthoudt, krijg je ruimte richting $2,19. Zakt de koers onder $1,90, dan wordt het opletten. Dit weekend kan dus twee kanten op, maar Binance en RLUSD zetten in ieder geval de deur open voor meer actie.

