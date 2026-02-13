Binance toont vroege tekenen van stabilisatie in Bitcoin orderflow na een maand van dominante verkoopdruk. De 7-daagse Net Taker Flow keerde van -$4,9 miljard naar +$0,32 miljard, het eerste positieve signaal sinds medio januari. Tegelijkertijd bereikte de Crypto Fear & Greed Index een recorddiepte van 5 uit 100. Deze combinatie van afnemende verkoopdruk en extreme angst roept de vraag op of 13 februari achteraf als bodem wordt gezien voor de Bitcoin koers.

Van -$4,9 miljard verkopen naar +$0,32 miljard koop volume

CryptoQuant data toont een dramatische verschuiving in Binance orderflow. De Net Taker Flow meet het verschil tussen markt kooporders en markt verkooporders. Deze metric zat sinds medio januari diep in negatief territoir en bereikte begin februari bijna -$4,9 miljard aan cumulatieve nettoverkoop.

De recovery naar +$0,32 miljard signaleert een duidelijke afname in sell-side agressie. Het sentiment ratio bewoog van ongeveer -3% terug naar positief territoir. Dit fenomeen is zichtbaar over meerdere grote exchanges, maar Binance toont een sterkere verschuiving in netto koopdruk dan concurrenten.

De verandering komt terwijl Bitcoin probeert te stabiliseren rond 20% boven recente 15-maanden lows bij $59.000. Resistance bij $69.000 blijft problematisch, een niveau dat fungeert als plafond sinds de top van de 2021 bull market.

Fear & Greed Index zakt naar 5 – dunner ijs kan niet

QCP Capital beschrijft de situatie als “thin ice that happens to be holding” – dun ijs dat toevallig houdt. De Crypto Fear & Greed Index staat op 9 uit 100, een score die behoort tot de laagste ooit geregistreerd. Dit extreme angst niveau contrasteert met de stabiliserende prijsactie.

Bitcoin Fear and Greed Index is 9 ~ Extreme Fear

Current price: $66,458 pic.twitter.com/BATFTrSTVn — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) February 13, 2026

Historisch gezien markeren zulke extremen vaak bodems. Wanneer angst zo dominant wordt dat zelfs vasthoudende investeerders capituleren, blijft weinig verkoopdruk over. Het probleem is dat “extreme fear” weken kan aanhouden voordat omkering plaatsvindt.

De Coinbase Premium Index blijft negatief, wat lagere Amerikaanse spot vraag aangeeft vergeleken met Azië. Deze geografie split suggereert dat westerse institutionele vraag nog niet is teruggekeerd. QCP Capital noemt dit een “moderatie in VS-geleide spot verkoopdruk” maar tempert enthousiasme door te wijzen op de fragiele sentiment.

Binance data versus macro crypto markt onzekerheid

Het positief worden van taker flow op Binance is technisch bullish, maar moet worden gezien in context. Een verschuiving van -$4,9 miljard naar +$0,32 miljard toont relatieve verbetering, maar het absolute niveau van +$0,32 miljard is bescheiden vergeleken met volumes tijdens sterke bull markten.

De vraag blijft of deze stabilisatie houdt of slechts een pauze is in een langere downtrend. Externe factoren zoals Fed beleid, regelgevende ontwikkelingen en macro-economische data kunnen sentiment snel weer omdraaien. De Bitcoin verwachting 2026 hangt af van deze variabelen buiten crypto zelf.

Instappen op eerste tekenen van BTC koers stabilisatie kan betekenen dat je vroeg bij herstel bent, maar ook dat je vangt een vallend mes als verdere dalingen volgen. Wachten op duidelijke bevestiging betekent hogere instapprijzen missen als herstel snel gaat. Onze crypto analisten raden een DCA strategie aan met kleine bedragen.