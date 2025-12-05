De Bitcoin koers schoot omlaag toen Binance in één klap voor zo’n $100 miljoen aan Bitcoin verkocht en even later weer terugkocht. De on-chain data laat geen twijfel, want grote wallets bewogen tegelijk. Dit zorgt meteen voor vragen over wat Bitcoin gaat doen en waarom Binance dit precies nu doet. Het is opnieuw Bitcoin nieuws dat de markt wakker schudt, zelfs na het vertrek van Changpeng Zhao.

Grote dump Binance duwt Bitcoin koers kort onder steun

De grafiek laat een harde wick zien richting de $90.000. Binnen een paar minuten was de koers weer terug boven de zone, maar veel longposities werden weggeveegd. De eerste inschattingen gaan richting meer dan $100 miljoen aan liquidaties.

🚨 BREAKING: BINANCE DUMPED HUNDERDS MILLIONS OF $BTC AND BOUGHT IT BACK AFTER IT DUMPED PRICE TO $90,889, LIQUIDATING $100M+ LONGS THIS IS PURE MANIPULATION CHART!! pic.twitter.com/xnLrLq0thX — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) December 4, 2025

Bij zulke snelle dips worden vooral retail traders geraakt. Wie met leverage handelt, ligt eruit zodra de koers dieper zakt dan verwacht. De koers herstelt daarna vaak meteen, maar dan ben je je positie al kwijt. Lees ook ons artikel over analisten die waarschuwen voor Bitcoin crash.

Wat gaat Bitcoin doen na deze beweging?

De uurgrafiek blijft rommelig. Je ziet scherpe pieken en dalen tussen duidelijke zones. De EMA’s lopen nog steeds netjes omhoog, dus de bredere trend is niet kapot. Maar de korte schok laat zien hoe snel de Bitcoin koers kan draaien als een grote partij beweegt.

Op Coinbase bleef de ‘premium’ positief. Dat betekent dat grote kopers op Coinbase de verkoopdruk opvingen. Daardoor zakte de markt niet verder weg. Je ziet dat vooral instellingen de koers stabiel houden terwijl Binance vol in beweging is. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

Coinbase Bitcoin premium is still positive. Despite Binance whales selling, Coinbase institutions are holding the price. pic.twitter.com/RoF9dDUqk0 — Ted (@TedPillows) December 4, 2025

Manipulatie of simpel liquiditeit schuiven van Binance?

De grote vraag is natuurlijk of Binance dit bewust deed om de markt te raken? Of was dit intern liquiditeit verplaatsen?

Het kan allebei. Soms verplaatsen exchanges hun reserves. Soms laten whales de koers bewust even zakken om liquiditeit op te halen. De timing van deze dump is precies diep genoeg om longposities te pakken en maakt het gevoel van manipulatie wel sterker.

Het blijft ook een transparantieprobleem. Binance zegt zelf weinig over zulke bewegingen. Traders zien alleen de candles en de data. En dat geeft een onrustig gevoel, want een grote zet is genoeg om de Bitcoin koers binnen minuten te laten kelderen.

Voor nu houdt Bitcoin zich boven de belangrijkste steun. Maar zolang Binance zulke flinke moves kan maken, blijft de vraag wat gaat Bitcoin doen vooral afhangen van wat grote spelers doen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

