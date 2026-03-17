Bitcoin explosie boven $75k zorgt voor $1B liquidatie aan crypto shorts

Meer dan $1 miljard aan crypto short posities riskeert liquidatie nu de Bitcoin koers $74.500 bereikte en slechts $3.000 verwijderd is van een massale short squeeze. Maandag werden al $353 miljoen aan leveraged posities geliquideerd, waarvan $292 miljoen shorts.

$353 miljoen geliquideerd in 24 uur

De Bitcoin koers steeg maandag boven $74.500 en triggerde $353 miljoen aan liquidaties in 24 uur. Short sellers droegen het leeuwendeel: $292 miljoen aan short posities werd geliquideerd tegenover $60 miljoen aan longs. Bitcoin gerelateerde liquidaties bedroegen circa $123 miljoen, waarvan $107 miljoen shorts. Ethereum zag $127,5 miljoen aan liquidaties met $116 miljoen aan shorts.

De grootste enkele liquidatie vond plaats op Bitfinex waar een positie van $6,94 miljoen werd uitgewist. De BTC koers is nu 22,5% gestegen sinds het dieptepunt van $60.000 op 6 februari.

$1 miljard aan shorts riskeert liquidatie bij verdere stijging

Whale Insider deelde op X dat meer dan $1 miljard aan crypto short posities geliquideerd wordt als de Bitcoin koers nog $3.000 stijgt. Een dicht cluster van leveraged shorts zit geconcentreerd net boven het huidige niveau. Als de BTC koers die drempel bereikt, zetten geforceerde buybacks het opwaartse momentum in een versnelling.

JUST IN: Over $1,000,000,000 in crypto shorts will be liquidated if Bitcoin rises $3000 from current price. — Whale Insider (@WhaleInsider) March 16, 2026

Dat mechanisme is zelfversterkend. Liquidaties genereren kooporders. Die kooporders duwen de prijs hoger. Hogere prijzen triggeren meer liquidaties. Dit cascadeeffect lag eerder aan de basis van enkele van Bitcoin’s meest explosieve rally’s.

De liquiditeit boven $75.000 is relatief dun. Dat betekent dat zelfs bescheiden koopdruk buitenproportionele koersbewegingen kan veroorzaken.

Waarom de BTC koers momentum heeft

De fundamenten achter de stijging zijn solide. Strategy kocht 22.337 BTC voor $1,57 miljard. Het totale bezit steeg naar 761.068 Bitcoin. Spot Bitcoin ETFs trokken $763 miljoen aan instroom. Institutionele beleggers absorberen bijna vijf keer de dagelijkse miner supply.

De SEC en CFTC kondigden gecoördineerd toezicht op digitale activa aan, wat het beleggersvertrouwen versterkt. De totale crypto marktkapitalisatie steeg circa 4% naar $2,59 biljoen.

De Bitcoin koers noteert rond $74.290 na een korte terugval vanaf de high. De 50 day EMA op $72.847 fungeert als steun. Bij een dagelijkse close boven $74.000 en een push richting $77.000 tot $78.000 wordt de $1 miljard aan shorts de brandstof voor een move naar $83.000 tot $90.000.

