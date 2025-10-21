Een opvallende verschuiving op de derivatenmarkten laat zien dat ongeveer $20 miljard aan shortposities in Bitcoin vastzit tussen $110.000 en $130.000. Volgens data van Coinglass liggen in dat koersgebied grote liquidatiezones, wat betekent dat veel traders hun posities mogelijk moeten sluiten als de prijs stijgt. Wat voor positieve invloed heeft dit op de Bitcoin koers?

Bitcoin koers: negatieve funding rates versterken druk op bears

De funding rates, de rente die traders betalen om long- of shortposities aan te houden, tonen op de futuresmarkten een negatief beeld. Op Binance stond de funding rate op -0,0007% op 20 oktober. Dat betekent dat shortposities longs moeten betalen om open te blijven.

In het verleden kwam dit patroon vaak voor vlak voordat Bitcoin sterke opwaartse bewegingen liet zien. Crypto-analist @rektfencer wees erop dat de markt opnieuw een dergelijk signaal vertoont. Volgens hem doen shorttraders nu precies wat de bulls willen: liquidatiebrandstof opbouwen.

$20 BILLION in $BTC shorts trapped between $110k-$130k Funding rates are NEGATIVE Do you know what’s coming next?? pic.twitter.com/0YhCrDy3er — Rekt Fencer (@rektfencer) October 20, 2025

Technische signalen BTC geven mogelijk ommekeer aan

Verschillende crypto-analisten zien verbeteringen in de technische structuur. @Karman_1s meldt dat Bitcoin op de 4-uursgrafiek een weerstandzone test. Een ‘gezonde’ terugval richting $108.000 tot $110.000 bevestigt volgens hem dat het patroon positief blijft.

$BTC just hit the resistance block. Watching for a healthy retest of the green zone before the next leg up. 🚀 pic.twitter.com/rwtTkbdTFG — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) October 20, 2025

Ook @CryptoBull009 merkt op dat de koers haar neerwaartse trendlijn heeft doorbroken. Na de recente koersdaling lijkt de marktstructuur volgens hem weer in het voordeel van de bulls te kantelen.

$BTC UPDATE IS HERE… After that heavy drop, $BTC just did something big it broke the downtrend line on the 1H chart. I’m seeing the bulls waking up again… they’re pushing hard and the structure finally looks ready to shift. If this momentum holds, I’m eyeing a short-term… pic.twitter.com/87JoCtWplo — Marcus Corvinus (@CryptoBull009) October 20, 2025

Wanneer deze trend zich voortzet, noemen crypto-analisten koersdoelen tussen ongeveer $123.000 en $130.000. In dat bereik liggen ook de meeste shortliquidaties.

